В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими

МАДРИД , 23 мар — РИА Новости . Столкновения между митингующими и каталонской полицией произошли у здания представительства правительства Испании в Каталонии. Участники акции протеста попытались подойти к зданию, расположенному в Барселоне, и попытались прорвать полицейский кордон. Mossos d'Esquadra применили резиновые дубинки. Акции протеста начались в Барселоне и других каталонских городах после того, как судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. Пятеро политиков, в том числе кандидат на пост главы женералитета Жорди Туруль , арестованы. Кроме того, судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе Карлеса Пучдемона.