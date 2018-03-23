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В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими
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В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МАДРИД, 23 мар — РИА Новости. Столкновения между митингующими и каталонской полицией произошли у здания представительства правительства Испании в Каталонии.
Участники акции протеста попытались подойти к зданию, расположенному в Барселоне, и попытались прорвать полицейский кордон. Mossos d'Esquadra применили резиновые дубинки.
Акции протеста начались в Барселоне и других каталонских городах после того, как судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. Пятеро политиков, в том числе кандидат на пост главы женералитета Жорди Туруль, арестованы. Кроме того, судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе Карлеса Пучдемона.
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