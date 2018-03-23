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«А где фонарик?»: Жанна Левина сравнила себя и супруга со сказочными героями
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«А где фонарик?»: Жанна Левина сравнила себя и супруга со сказочными героями 

Eva.ru 26 минут назад
Фото: Eva.ru
Жена известного шоумена Гарика Мартиросяна Жанна Левина старается не отставать от своего супруга и периодически публикует в микроблоге довольно забавные посты. Сейчас женщина показала семейный снимок и сравнила себя и своего мужчину с персонажами знаменитой сказки «Муха-Цокотуха».
Спутница жизни Гарика Мартиросяна несколько часов назад выложила в свой личный микроблог селфи с юмористом. По всей видимости, внешний вид женщины, в частности ее огромные очки, напомнили ей героиню детской сказки Корнея Чуковского. Во всяком случае, именно с персонажами «Мухи-Цокотухи» Жанна в шутку сравнила и себя, и Гарика. «Ереванский Комарик поймал сочинскую Муху-Цокотуху»
Юмор женщины Интернет-пользователи оценили по достоинству. И хотя у некоторых внешний вид семейной пары вызвал немного другие ассоциации, большая часть подписчиков Левиной подхватила ее настрой и принялась развивать тему в комментариях в том же направлении. Что интересно, кто-то из поклонников Жанны даже заявил, что шутить она умеет даже лучше, чем ее знаменитый супруг. «А где фонарик? Где самовар? Где паук, в конце концов!» «Цокотуха, вы почему в лыжных очках без шлема?» «Жанночка, какая же ты классная, главное, что с юмором!» «Вы шутите круче, чем ваш муж всегда!» «Интересно куда он ее поволок?» «А сначала денежку нашла и купила самовар!» «В Ереване комариков нет. Там только орлы!» «Стильно! И истребителем можно управлять, не надевая шлема!» Впрочем, не всем понравилась эта публикация, а особенно подпись к ней. Некоторые из пользователей социальной сети вполне серьезно заявили, что Жанна зря пытается в своих шутках быть похожей на мужа. По их мнению, у женщины это совершенно не получается.
А не так давно Жанна позабавила публику сети своим сообщением о том, что у них в семье праздник. Левина так заинтриговала поклонников, что они не сразу догадались, какое важное событие отмечают юмористы.
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