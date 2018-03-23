Благоустройство Дубны обсудили на форуме «Управдом»

Муниципальный форум «Управдом» состоялся в Дубне. На вопросы местных жителей ответили сотрудники Госжилинспекции и городской администрации, также на встрече присутствовали представители управкомпаний. Участники форума обсудили проведение городских субботников, увеличение городских камер на улицах города, модернизацию сферы ЖКХ и другие темы.

В наукограде через две недели стартует месячник благоустройства. Участники форума обговорили, как будут проходить работы по преображению города. Дубненцы больше трех часов обсуждали проблемы и строили планы на сезон. Многие рассматриваемые темы касались сферы. В Дубне этот год назван Годом городского хозяйства.

Я думаю, что мы с вами в этом году более организованно и оперативно его проведем [субботник — прим.ред.] Чтобы люди, как и в том году, видели, что ни одного мешка не осталось, стало чисто. Будут проводиться общеобластные субботники традиционные, а также ряд внутригородских субботников. Целый месяц мы будем приводить город в порядок после зимы

На въездах в Дубну появились семь новых видеокамер, сейчас их подключают к системе. В течение трех месяцев в местах массового пребывания людей установят еще десять за счет областного бюджета. Всего на улицах города работает 69 видеокамер, их число планируются увеличить. Кроме того, рассматривается возможность внедрить видеонаблюдение в подъездах многоквартирных домов.

На форуме отметили, что новая статистика говорит о положительной динамике в сфере

в Дубне: за тот же период прошлого года в ведомство поступило в два раза больше жалоб от жителей, чем сейчас.

Здесь очень активно жители обсуждают вопросы коммунального хозяйства. Оперативно реагируют. А самое главное, что управляющие компании не дают развиваться проблемам. То есть те проблемы, которые существуют именно в, решаются очень оперативно.

Следующий X форум «Управдом» в Дубне состоится во дворце культура «Октябрь».