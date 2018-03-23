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Благоустройство Дубны обсудили на форуме «Управдом»
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Благоустройство Дубны обсудили на форуме «Управдом» 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Муниципальный форум «Управдом» состоялся в Дубне. На вопросы местных жителей ответили сотрудники Госжилинспекции и городской администрации, также на встрече присутствовали представители управкомпаний. Участники форума обсудили проведение городских субботников, увеличение городских камер на улицах города, модернизацию сферы ЖКХ и другие темы.
В наукограде через две недели стартует месячник благоустройства. Участники форума обговорили, как будут проходить работы по преображению города. Дубненцы больше трех часов обсуждали проблемы и строили планы на сезон. Многие рассматриваемые темы касались сферы. В Дубне этот год назван Годом городского хозяйства.
Я думаю, что мы с вами в этом году более организованно и оперативно его проведем [субботник — прим.ред.] Чтобы люди, как и в том году, видели, что ни одного мешка не осталось, стало чисто. Будут проводиться общеобластные субботники традиционные, а также ряд внутригородских субботников. Целый месяц мы будем приводить город в порядок после зимы
Максим Данилов, глава Дубны.
На въездах в Дубну появились семь новых видеокамер, сейчас их подключают к системе. В течение трех месяцев в местах массового пребывания людей установят еще десять за счет областного бюджета. Всего на улицах города работает 69 видеокамер, их число планируются увеличить. Кроме того, рассматривается возможность внедрить видеонаблюдение в подъездах многоквартирных домов.
На форуме отметили, что новая статистика говорит о положительной динамике в сфере
в Дубне: за тот же период прошлого года в ведомство поступило в два раза больше жалоб от жителей, чем сейчас.
Здесь очень активно жители обсуждают вопросы коммунального хозяйства. Оперативно реагируют. А самое главное, что управляющие компании не дают развиваться проблемам. То есть те проблемы, которые существуют именно в, решаются очень оперативно.
-Константин Кушнарев, заместитель руководителя ГЖИ Московской области.
Следующий X форум «Управдом» в Дубне состоится во дворце культура «Октябрь».
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