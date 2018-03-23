Некоторые люди утверждают, что через них говорит сам дьявол, и они не в силах ему сопротивляться. Можно ли им верить? Как демоны попадают в наш мир? Каким образом священники всех религий мира пытаются с ними бороться? Смотрите в премьерном документальном фильме «Изгнание дьявола» канала «ТВ Центр» во вторник, 27 марта, в 23:05.
Согласно Библии еще до сотворения Адама и Евы ангел Люцифер пожелал стать равным Богу. За это он был низвергнут на землю и обречен на гибель. Вместе с ним пала треть ангелов, которых отныне стали называть бесами. Вот они-то людям и досаждают. Но как бесы выбирают своих жертв? Что их привлекает?
Специалисты утверждают: бесы способны проникать в человеческий разум, подавлять волю, давать команды — вплоть до приказа убить себя или других. Так случилось и со знаменитой ведьмой Илоной Новоселовой. Илона уверяла, что общается с потусторонним миром, слышит голоса мертвых и пользуется их советами. Но за этот дар ей пришлось заплатить страшную цену: по уверениям друзей и близких, именно голоса из преисподней заставили экстрасенса выброситься из окна в июне 2017 года.
В бесов верят не только простые люди, но и ученые. Так, в 2005 году профессор религиоведения из Калифорнии Стаффорд Бетти опубликовал статью, в которой доказал возможность одержимости демонами. Он утверждал, что во всех мировых культурах существуют доказательства того, что демоны действительно могут овладевать людьми. А избавиться от них можно, проведя обряд экзорцизма (изгнания). Кстати, экзорцизм — не миф и не придумка кинорежиссеров. Его практикуют священнослужители всех известных религий мира. В православных храмах для этого обряда устанавливают специальный день, когда проводят чин отчитки. Существует уникальный мусульманский обряд освобождения от демонов, которых в Коране называют джиннами. В африканской магии вуду для изгнания бесов экзорцист использует свечи и черного петуха…
Но экзорцизм может быть и опасным. Так, в 70-е годы весь мир поразила трагедия Аннелизы Михель из ФРГ. Аннелиза страдала от голосов в голове и утверждала, что видит демонов из потустороннего мира. Медики помочь девушке не смогли, ее состояние ухудшалось. Михель перестала есть, сама себе наносила страшные раны. Отчаявшиеся родители обратились к священнику-экзорцисту. Но было поздно — истощенный организм девушки не выдержал обряда. Аннелиза успела рассказать священнику, что в ней сидят демоны: Люцифер, Иуда Искариот, Нерон, Каин, душа франкийского монаха Флейшмана, отрекшегося от Бога, Гитлер. Говорят, на аудиозаписи, которую можно найти на просторах интернета, звучит голос одного из демонов…
Эзотерики утверждают: Гитлер тоже был одержим демонами. Близкие фюрера вспоминают, что будучи молодым художником, он посетил музей, где увидел так называемое копье судьбы, которым по легенде проткнули Иисуса Христа. И с тех пор что-то в нем изменилось. К чему все это привело, мы и так знаем.
Некоторые специалисты уверены, что даже пророчица Ванга была вовсе не посланницей небес, а слугой самого дьявола! Она мучилась от голосов, которые звучали в ее голове и заставляли произносить свои страшные пророчества.
И официальная церковь, кстати, до сих пор не признает дара Ванги.
Какая сила заставляет пускаться во все тяжкие известную телеведущую Дану Борисову? Почему приказам голосов из потустороннего мира не смогла сопротивляться жена актера Александра Пороховщикова, и какую роль в этом сыграл фамильный дом актера? Что психиатры и ученые говорят об одержимости? Реальные истории, комментарии экзорциста из Махачкалы Абу Джафара, священников Максима Каскуна и Всеволода Чаплина, физика Алексея Ипатова и т.д. — в новом документальном фильме «Изгнание дьявола».
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