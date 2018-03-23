Изгнание дьявола

Некоторые люди утверждают, что через них говорит сам дьявол, и они не в силах ему сопротивляться. Можно ли им верить? Как демоны попадают в наш мир? Каким образом священники всех религий мира пытаются с ними бороться? Смотрите в премьерном документальном фильме «Изгнание дьявола» канала « ТВ Центр » во вторник, 27 марта, в 23:05.

Согласно Библии еще до сотворения Адама и Евы ангел Люцифер пожелал стать равным Богу. За это он был низвергнут на землю и обречен на гибель. Вместе с ним пала треть ангелов, которых отныне стали называть бесами. Вот они-то людям и досаждают. Но как бесы выбирают своих жертв? Что их привлекает?

Специалисты утверждают: бесы способны проникать в человеческий разум, подавлять волю, давать команды — вплоть до приказа убить себя или других. Так случилось и со знаменитой ведьмой Илоной Новоселовой . Илона уверяла, что общается с потусторонним миром, слышит голоса мертвых и пользуется их советами. Но за этот дар ей пришлось заплатить страшную цену: по уверениям друзей и близких, именно голоса из преисподней заставили экстрасенса выброситься из окна в июне 2017 года.

В бесов верят не только простые люди, но и ученые. Так, в 2005 году профессор религиоведения из Калифорнии Стаффорд Бетти опубликовал статью, в которой доказал возможность одержимости демонами. Он утверждал, что во всех мировых культурах существуют доказательства того, что демоны действительно могут овладевать людьми. А избавиться от них можно, проведя обряд экзорцизма (изгнания). Кстати, экзорцизм — не миф и не придумка кинорежиссеров. Его практикуют священнослужители всех известных религий мира. В православных храмах для этого обряда устанавливают специальный день, когда проводят чин отчитки. Существует уникальный мусульманский обряд освобождения от демонов, которых в Коране называют джиннами. В африканской магии вуду для изгнания бесов экзорцист использует свечи и черного петуха…

Но экзорцизм может быть и опасным. Так, в 70-е годы весь мир поразила трагедия Аннелизы Михель из ФРГ . Аннелиза страдала от голосов в голове и утверждала, что видит демонов из потустороннего мира. Медики помочь девушке не смогли, ее состояние ухудшалось. Михель перестала есть, сама себе наносила страшные раны. Отчаявшиеся родители обратились к священнику-экзорцисту. Но было поздно — истощенный организм девушки не выдержал обряда. Аннелиза успела рассказать священнику, что в ней сидят демоны: Люцифер, Иуда Искариот, Нерон, Каин, душа франкийского монаха Флейшмана, отрекшегося от Бога, Гитлер. Говорят, на аудиозаписи, которую можно найти на просторах интернета, звучит голос одного из демонов…

Эзотерики утверждают: Гитлер тоже был одержим демонами. Близкие фюрера вспоминают, что будучи молодым художником, он посетил музей, где увидел так называемое копье судьбы, которым по легенде проткнули Иисуса Христа . И с тех пор что-то в нем изменилось. К чему все это привело, мы и так знаем.

Некоторые специалисты уверены, что даже пророчица Ванга была вовсе не посланницей небес, а слугой самого дьявола! Она мучилась от голосов, которые звучали в ее голове и заставляли произносить свои страшные пророчества.

И официальная церковь, кстати, до сих пор не признает дара Ванги.

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