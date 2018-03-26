Дон Маринакис: история владельца «Олимпиакоса», обвиняемого в торговле героином

Судоходный магнат Эвангелос Маринакис, являющийся владельцем двух футбольных клубов, «Олимпиакоса» (с 2010 года) и «Ноттингем Форест» (с 2017-го), может в ближайшее время отправиться за решетку. Но не за организацию договорных матчей — в чем его прежде обвиняли, — а за торговлю героином. Как утверждают греческие СМИ, в минувшую пятницу прокуратура города Пиреи предъявила Маринакису обвинение в причастности к контрабанде самой большой партии героина в истории.

Напомним, что в 2014 году береговая охрана Греции обнаружила и изъяла в порту Пиреи тонну героина, которую доставили на танкере Noor-1. Позднее на том же судне был найден ещё один схрон с 1,1 тонны наркотиков. Стоимость содержимого могла составить около 200 миллионов евро. Это крупнейшая в мире партия героина, изъятого спецслужбами. Маринакиса обвиняют в финансировании работы танкера и участии в преступном сообществе. Кроме того, под следствием находится близкое окружение Маринакиса, крупные предприниматели и юристы.

50-летний магнат, в свою очередь, отрицает свою причастность к организованной преступной деятельности. На официальном сайте «Олимпиакоса» он выступил с заявлением: «Я не имею ничего общего с тем, в чем меня обвиняют. И я абсолютно уверен, что следствие признает меня невиновным. Против меня нет ни малейших доказательств, все следствие — это произвол», — резюмировал Маринакис.

Также в своем заявлении владелец самого титулованного клуба Греции говорит о заговоре, организованном против него «левым» правительством страны.

В недавнем прошлом в отношении Маринакиса уже проводилось расследование по делу об организации преступного сообщества. Из-за затянувшегося судебного процесса он даже был вынужден сложить с себя полномочия президента «Олимпиакоса», передав бразды правления мэру города Пиреи Иоаннису Моралису. Но в ноябре 2017 года апелляционный суд вынес оправдательный приговор. Обвинения в мошенничестве, вымогательстве и организации взрывов были признаны несостоятельными.

Когда весной прошлого года Английская футбольная лига одобрила приобретение «Ноттингем Форест» магнатом из Греции, она не знала, к чему это приведет. По ходу переговоров Маринакису удалось убедить руководство лиги в том, что ему можно доверить клуб с богатыми традициями. Однако по неизвестным причинам чиновники пренебрегли правилом, согласно которому владеть английским футбольным клубом может лишь человек с незапятнанной репутацией. Они не могли не знать, что Маринакис в недавнем прошлом был фигурантом уголовного дела об организации договорных матчей, подкупе и запугивании судей. Но, опять же, его вина не была доказана.