Норвежцам запретят скрывать лица 

Власти Норвегии рассмотрят законопроект, согласно которому в ряде учебных заведений, включая также детские сады, будет запрещено носить одежду, которая закрывает лицо. В частности, речь идет о никабе и бурке, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства по вопросам знаний королевства.
Уточняется, что такой запрет может быть введен лишь временно на период обучения. По словам министра по вопросам знаний и интеграции Яна Туре Саннера, запрет имеет большое значение для комфортной атмосферы в обучении.
Запрет на использование предметов одежды, закрывающих лицо, будет способствовать более открытому общению с маленькими детьми, школьниками и мигрантами в процессе обучения.
— Ян Туре Саннер.
Кроме того, в сообщении уточняется, что данный запрет распространится на обучающихся и персонал учебных заведений даже после уроков, например, во время игр с детьми.
В детских садах сотрудники не должны будут закрывать лицо на протяжении всего рабочего дня, поскольку детям необходимо открытое и безопасное общение,
— заявление.
Авторы закона отмечают, что такое предложение является балансом между нормами образовательного процесса и правами человека.
Министр финансов страны Сив Йенсен отметил, что Норвегия является открытм обществом, где людям необходимо видеть лица друг друга.
Норвегия может стать первой страной в северной Европе, которая введет запрет на ношение закрывающих лицо предметов одежды, таких, как никаб или бурка. Норвегия является открытым обществом, где мы должны видеть лицо друг друга,
— Сив Йенсен.
Уточняется, что, если парламент одобрит данный законопроект, мера начнет действовать уже в августе.
Ранее сообщалось, что власти Нью‐Йорка заплатят трем женщинам‐мусульманкам по 60 тысяч долларов за то, что их попросили снять хиджабы для фотографии в полицейских участках. Соответствующее решение вынес федеральный суд Бруклина.