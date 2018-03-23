Норвежцам запретят скрывать лица

Власти Норвегии рассмотрят законопроект, согласно которому в ряде учебных заведений, включая также детские сады, будет запрещено носить одежду, которая закрывает лицо. В частности, речь идет о никабе и бурке, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства по вопросам знаний королевства.

Уточняется, что такой запрет может быть введен лишь временно на период обучения. По словам министра по вопросам знаний и интеграции Яна Туре Саннера, запрет имеет большое значение для комфортной атмосферы в обучении.

Запрет на использование предметов одежды, закрывающих лицо, будет способствовать более открытому общению с маленькими детьми, школьниками и мигрантами в процессе обучения.

— Ян Туре Саннер.

Кроме того, в сообщении уточняется, что данный запрет распространится на обучающихся и персонал учебных заведений даже после уроков, например, во время игр с детьми.

В детских садах сотрудники не должны будут закрывать лицо на протяжении всего рабочего дня, поскольку детям необходимо открытое и безопасное общение,

— заявление.

Авторы закона отмечают, что такое предложение является балансом между нормами образовательного процесса и правами человека.

Министр финансов страны Сив Йенсен отметил, что Норвегия является открытм обществом, где людям необходимо видеть лица друг друга.

Норвегия может стать первой страной в северной Европе, которая введет запрет на ношение закрывающих лицо предметов одежды, таких, как никаб или бурка. Норвегия является открытым обществом, где мы должны видеть лицо друг друга,

— Сив Йенсен.

Уточняется, что, если парламент одобрит данный законопроект, мера начнет действовать уже в августе.