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В районе Строгино увеличили интервал работы светофора
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В районе Строгино увеличили интервал работы светофора 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Напротив дома 5 по улице Маршала Катукова расположен регулируемый пешеходный переход. Рядом находятся трамвайная и автобусные остановки, филиал 3 городской больницы №52. По словам местных жителей, раньше этот участок дороги приходилось перебегать.
— Светофор работал совсем небольшой промежуток времени — около 13 секунд. Этого было недостаточно, особенно для пожилых и мам с колясками, — рассказывает жительница района Лидия Скабицкая.
С просьбой об увеличении времени работы светофора она обратилась к местному депутату Максиму Иванычеву.
— Мы проработали этот вопрос с главой управы и со специалистами ЦОДД. В результате была проведена корректировка режима работы светофора — его интервал увеличился до 20 секунд, — сообщил депутат.
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