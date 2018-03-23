В районе Строгино увеличили интервал работы светофора

Напротив дома 5 по улице Маршала Катукова расположен регулируемый пешеходный переход. Рядом находятся трамвайная и автобусные остановки, филиал 3 городской больницы №52. По словам местных жителей, раньше этот участок дороги приходилось перебегать.

— Светофор работал совсем небольшой промежуток времени — около 13 секунд. Этого было недостаточно, особенно для пожилых и мам с колясками, — рассказывает жительница района Лидия Скабицкая.

С просьбой об увеличении времени работы светофора она обратилась к местному депутату Максиму Иванычеву.

— Мы проработали этот вопрос с главой управы и со специалистами ЦОДД. В результате была проведена корректировка режима работы светофора — его интервал увеличился до 20 секунд, — сообщил депутат.