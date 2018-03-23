За что Карамзина считали масоном

На протяжении нескольких веков не угасают споры о принадлежности Николая Михайловича к масонству и идеологии вольных каменщиков в произведениях Карамзина. Был ли Карамзин иллюминатом и разделял ли их взгляды трудно понять наверняка.

Патриком Гордоном. Масонство в России получило распространение в середине XVIII века. Историки связывают масонство с именем императора Петра I и его соратниками Францем Лефортом

В письменных источниках первое упоминание о русских масонах датируется 1731 годом. Тогда великий мастер лорд Ловель провозгласил Джона Филипса провинциальным великим мастером России.

Симбирская ложа

Карамзин был уроженцем Симбирской губернии. Современники отмечали, что в детстве Николай Михайлович отличался мечтательностью и хорошим воображением. Домашним образованием Карамзина занимался семейный врач — немец по национальности. Дальнейшее гуманитарное образование он получил в Москве , в немецкой слободе в частном пансионате Иоганна Шадена

В 1783 Михаил Карамзин отправил сына в Преображенский полк в Санкт-Петербург , Николай Михайлович был определён туда с самого детства. В этом же году отец скончался. После службы Николай Михайлович ушёл в отставку в чине поручика в 1784.

Он переезжает в родной Симбирск и вступает в ложу «Златой Венец», и становится в братстве учеником. «Я был обстоятельствами вовлечён в это общество в молодости моей», — писал Карамзин.

Симбирск отличался от большинства провинциальных городов XVIII века, местная масонская ложа имела тут большое влияние на общественную жизнь. Основатель Симбирского братства Иван Тургенев позже стал членом «Дружеского учёного совета». Управляющим мастером являлся вице-губернатор Голубцов. На территории губернии был построен храм, специально созданный для заседаний ложи — немыслимый для России прецедент.

Московские братья Карамзина

Тургенев заметил талантливого участника ложи и предложил Карамзину переехать в Москву. В бывшей столице Николай Михайлович познакомился с Николаем Новиковым , который считал просветительство основой масонства. Новиков предоставил Карамзину комнату в доме братства, там же находилась типография.

Помимо Карамзина, в доме в Кривоколенном переулке проживали другие, не менее талантливые деятели культуры. Будущему историку нравился его московский образ жизни (об этом сообщали его современники), с 1785 по 1789 он состоял в «Дружеском учёном совете».

Летом 1789 года Карамзин покидает братство. Некоторые исследователи полагают, что на этом он закончил все общие дела с масонами. Однако более распространенная версия, что ложа командировала Карамзина на средства братства за границу. Однако, этот факт известен не достоверно, сам Карамзин писал, что отправился за рубеж на средства, полученные от продажи наследства.

Выход из ложи невозможен

Доводы по поводу ухода Карамзина из ложи достаточно обширны: благодетель Карамзина, Николай Новиков преследовался властями, его имущество опечатывалось, а публикации запрещались. Для талантливого и амбициозного Карамзина, связь с опальным мастером была невыгодна. 23-летний Николай Михайлович стал более зрелым и мог подвергнуть идеи вольных каменщиков сомнению.

Многие современники и историки подвергали сомнению выход Карамзина из масонской ложи. В тексте клятвы Устава ложи, есть такие слова: «во всю жизнь сохранять верность», в ложу можно вступить, но выход из неё по собственному желанию не предусмотрен. Вероятность командирования Карамзина в иностранные ложи московским великим магистром тоже высока.

Об этом свидетельствует таинственно сгоревший семейный архив писателя и историка, а также некоторые свидетельства современников. Фёдор Глинка ссылался на слова Карамзина о том, что тот был отправлен за границу на деньги масонов. «Общество, отправившее меня за границу, выдало путевые деньги из расчету на каждый день на завтрак, обед и ужин».

Был ли Николай Михайлович и после 1789 года иллюминатом — вопрос до конца не решенный. Без сомнения, юность проведённая в доме Новикова и идеи иллюминатов, отложили свой отпечаток в жизни, творчестве и воззрениях первого историографа государства Российского (Карамзин единственный, кто был назначен на эту должность).

Его связь с масонством важно и нужно учитывать при ознакомлении с его творениями. Однако, это ни в коей мере не нивелирует значимости исторических трудов Карамзина, ни литературного дара и прекрасных литературных произведений, которые по сегодняшний день являются интересными и поучительными.