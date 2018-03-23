Детей Подмосковья отравили москвичи

Помните, что ответил Порфирий Петрович на вопрос Раскольникова о том, кто убил старуху-процентщицу и сестру её Лизавету?

«— Как кто убил?.. — переговорил он, точно не веря ушам своим, — да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с.. — прибавил он почти шепотом, совершенно убежденным голосом».

Если вы живете в Москве , то правильный ответ на вопрос, кто отравил детей в Ядрово, может быть только один: вы и отравили-с!

В сложившейся ситуации виноват не только глава Волоколамского района, заслуженно получивший по шее от разъяренных граждан. Не только губернатор Воробьев, отважно брошенный собственной пресс-службой на растерзание тем же гражданам, но, к счастью, не пострадавший. Не только те, кто везут и везут мусор из Москвы на подмосковные свалки.

Виноваты и те, кто этот мусор производят — то есть мы с вами.

Я искренне верю, что среди читателей есть те, кто тщательно сортирует отходы, отказался от пластиковых пакетов и скорее проглотит батарейку, чем выбросит ее вместе с обычным мусором.

Но даже они виноваты — пусть и меньше, чем те, кто в магазине под каждое яблочко берет отдельный пакетик, а о том, что батарейки надо сдавать на переработку, узнал только что из этого текста.

Как писал другой классик, Виктор Пелевин (скромно приписывая это определение св. Григорию Нисскому), «человек же есть малое скоропреходящее зловоние». Но, прежде чем «скоропрейти», человек неизбежно привносит в мир определенное количество мусора. И весь этот мусор надо каким-то образом вывезти и переработать.

Москва физически не рассчитана на нынешнее количество жителей.

И даже то, что столица оказалась резиновой, административно раздувшись на юго-запад аж до Калужской области , никак не решает проблему того, что на крайне ограниченной территории скопились 20 с лишним миллионов граждан самой большой страны мира. Каждый из которых с рождения и до смерти непрерывно производит мусор.

«Пусть власти как хотят разбираются с мусором, мы же платим за его вывоз» — скажете вы, и будете правы. Но лишь отчасти.

Потому что когда власти всерьёз берутся за решение проблемы, это нравится далеко не всем.

Сергея Собянина проклинали и будут проклинать за платную парковку и другие ограничения для автомобилистов. Но иначе решить проблему пробок невозможно в принципе, когда каждый, заработавший в столице чуть больше, чем нужно для съема квартиры, покупает в кредит автомобиль. Дальше будет только хуже.

Германии и других богатых европейских странах тарифы на вывоз мусора огромны. Соседи «стучат» на соседей, которые по недосмотру бросили бумажку в контейнер для пластика. Многим ли понравится такой вариант?

Италии несколько лет назад южную часть страны сотрясали скандалы, когда мусор из крупных городов не вывозился неделями после очередной атаки государства на мафию, традиционно контролирующую этот бизнес.

Еще есть украинский опыт, когда отходы из «культурной столицы» Львова развозились по всей стране и доезжали до другой «культурной столицы» — Одессы. Наверное, если бы Крым не ушел обратно в Россию , львовский мусор обнаружился бы и где-нибудь под Керчью

Поэтому все альтернативы нынешней категорически неприемлемой ситуации выглядят не то чтобы радужно.

Это или резкое удорожание платы за вывоз мусора или московский мусор разъезжается по стране. Ну или срочное строительство мусоросжигательных заводов, что, во-первых, случится не сразу, а во-вторых, неизбежно вызовет протесты жителей окружающих населенных пунктов. Несмотря на то, что технологии очистки не стоят на месте, все равно это соседство не из самых приятных.

В любом случае, нет ни малейших поводов думать, что губернатор Воробьев и получивший по шее глава Волоколамского района преднамеренно создали нынешнюю ситуацию с целью отравить жителей вверенной им территории.

Логики в этом утверждении не больше, чем если лично вас (в том случае, если вы житель Москвы) обвинят в том, что вы выбрасываете мусор в ведро исключительно со злым умыслом загаживания Подмосковья

Власти недооценили масштаб проблемы?

Возможно. Но все управленцы, включая самых гениальных, в том числе, столь любимого и либералами, и консерваторами Ли Куан Ю, совершали ошибки.

В конце концов, осенью в Подмосковье выборы и у тех, кому «посчастливилось» жить неподалеку от свалок, есть возможность всё высказать и Воробьеву , и другим кандидатам. Как, к слову, и в Москве — столичного градоначальника выбирают в тот же сентябрьский день.

Пока что самая страшная вина Сергея Собянина и Андрея Воробьева состоит не в том, что они не хотят или не могут решить проблему производимого жителями столичного макрорегиона мусора.

Их вина в том, что жизнь в Москве (и Подмосковье, за исключением территорий возле свалок) как минимум не становится хуже, а как максимум — становится лучше. И люди продолжают ехать и ехать сюда со всей страны и из-за её пределов.

Эта проблема куда серьёзнее мусорной.

Дело даже не в том, что помимо мусора, есть другие зловония, производимые людьми на протяжении жизни.

Это вопрос той самой национальной безопасности, за «чрезмерное» внимание к которой Владимира Путина критиковали те же люди, которые сейчас требуют немедленно аннигилировать произведенный ими самими мусор.

Невозможно обеспечить безопасность огромной страны, если столица пылесосом вытягивает лучшие кадры из регионов.

И однозначного ответа на то, как решить эту проблему и сподвигнуть людей ехать не в Москву, а из Москвы, нет у самых гениальных урбанистов (и даже если бы Ли Куан Ю не умер, вряд ли он смог бы дать однозначный совет).

Наверное, мог бы помочь перенос столицы, о котором уже давно говорят эксперты и публицисты, включая автора этих строк. Но избранный президент ни разу не говорил, что одобряет эту идею, и вряд ли он неожиданно изменит свое мнение.

Наверное, помогут разнообразные экономические стимулы для переезжающих на Дальний Восток — хотя программу «гектара» сложно назвать суперпопулярной.

И, опять-таки, возникает вопрос экономической целесообразности — наверное, люди поехали бы на Дальний Восток за гарантированным безусловным базовым доходом, сравнимым со средней зарплатой. Но это, с одной стороны, стимулирование иждивенчества, а с другой — непосильная нагрузка на федеральный бюджет, которому и без того, скорее всего, предстоит заметно напрячься для выполнения новых «майских указов».

Административные методы a-la USSR, вроде возрождения института прописки, обязательных распределений после вузов и прочий окологулаг мы рассматривать не будем — это совершенно не укладывается в тезисы программы победившего кандидата в президенты России.

Хотя отдельные советские практики вроде «комсомольских строек», наверное, можно возродить — но, естественно, в сильно модернизированном виде.

Получается, что реальный выход один — максимально развивать экономику российских регионов. Чтобы на тех, кто уезжает из столицы в далекий регион, смотрели не как на забавных фриков, а как на людей, умеющих считать деньги и всерьёз думающих о будущем своих детей.

Но важно понимать, что просто так никто из Москвы и Подмосковья не уедет. За пособиями, возможно, поедут, но это сделает страну беднее, а не богаче.

Значит государству надо не просто дать людям удочку и научить ловить рыбу, но и обеспечить рыбе безопасный нерест, а рыбакам — возможность для сбыта выловленного.

И, разумеется, всем нужен своевременный вывоз мусора за адекватные деньги.