В Калининградской области в судах находится 15 исков по завышению цен на проживание в гостиницах в период ЧМ по футболу

Мой Калининград . В Калининградской области с 19 по 23 марта проведен мониторинг 16 сайтов средств временного размещения (гостиниц и т.п.)

Факты, указывающие на завышение хозяйствующими субъектами максимальной стоимости гостиничного обслуживания, выявлены в двух случаях.

В отношении хозяйствующих субъектов возбуждены дела об административных правонарушениях и инициированы иски в защиту неопределенного круга потребителей, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 23 марта 2018 года, в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.

С начала года управлением Роспотребнадзора в рамках мониторинга выявлены нарушения в части завышения предельно установленных цены на гостиничное обслуживание в преддверии чемпионата мира по футболу в 22 случаях.

В судах на рассмотрении находятся 15 исков в защиту неопределенного круга потребителей о признании противоправными действия хозяйствующих субъектов, устанавливающих цены на гостиничные услуги в нарушение постановления правительства № 89.