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В Калининградской области в судах находится 15 исков по завышению цен на проживание в гостиницах в период ЧМ по футболу
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В Калининградской области в судах находится 15 исков по завышению цен на проживание в гостиницах в период ЧМ по футболу 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области с 19 по 23 марта проведен мониторинг 16 сайтов средств временного размещения (гостиниц и т.п.)
Факты, указывающие на завышение хозяйствующими субъектами максимальной стоимости гостиничного обслуживания, выявлены в двух случаях.
В отношении хозяйствующих субъектов возбуждены дела об административных правонарушениях и инициированы иски в защиту неопределенного круга потребителей, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 23 марта 2018 года, в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.
С начала года управлением Роспотребнадзора в рамках мониторинга выявлены нарушения в части завышения предельно установленных цены на гостиничное обслуживание в преддверии чемпионата мира по футболу в 22 случаях.
В судах на рассмотрении находятся 15 исков в защиту неопределенного круга потребителей о признании противоправными действия хозяйствующих субъектов, устанавливающих цены на гостиничные услуги в нарушение постановления правительства № 89.
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