В Тольятти обсудили перспективы широкого внедрения газомоторного топлива в Самарской области

В выездном совещании приняли участие представители отрасли, ответственных министерств и муниципалитетов региона.

Газ прибавляет обороты. Все больше автолюбителей и компаний отдают предпочтение выгодным ценам. Только в ООО «Газпром трансгаз Самара» за 2017 год сэкономили порядка 33 млн рублей, просто переведя автопарк на новый вид топлива. Что важнее, польза не только для кошелька, но и для экологии. Использование газа исключает выбросы сажи, а попадание в атмосферу оксидов углерода, азота и углеводородов снижается в разы. Развивать отрасль необходимо. Как это сделать — обсуждали на совещании. «Динамика еще недостаточно высокая, сам рынок у нас находится в стадии становления. В данном случае мы преследуем своей целью развитие данного рынка, чтобы в дальнейшем, в перспективе, уже какие-то эффекты от этого получить», — пояснил начальник отдела проектной деятельности министерства промышленности и технологий Самарской области Александр Куличенко.

В стадии становления находятся и вкусы автолюбителей. Однако те, кто перешел на газ, уверяют: машина в мощности практически не теряет, а сокращение места в багажнике — незначительное. «Намного дешевле получается на газу ездить. Ну есть неудобства, конечно, некоторые. То, что вот в багажнике места немножко поменьше, убавилось. Ну, хватает, в принципе, места. Небольшая там как бы потеря мощности, небольшая. Почти вообще не ощущается», — поделился наблюдениями автолюбитель Олег Бочков.

Еще один вопрос — инфраструктура. В первую очередь — заправки. Сейчас в Самаре их две, еще две в Тольятти . В планах эту сеть расширить. «Сейчас многие говорят: зачем мы покупаем автомобили на КПГ, если нет инфраструктуры, поэтому здесь надо синхронизировать развитие автозаправочных станций и производство автомобилей, работающих на природном газе. Кроме этого, надо говорить о том, что здесь должен быть еще и сервис, сервисная база обслуживания. Должно быть все это параллельно», — подытожил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин

Расширение сети заправок — это очередной шаг на пути реализации государственной программы по развитию отрасли газомоторного топлива. В первую очередь, она касается муниципального транспорта и автопарка коммунальщиков. В городах-миллионниках на газ планируется перевести до 50% подобной техники. Это и экономия для бюджета, и снижение нагрузки на экологию.