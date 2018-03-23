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Шакира пожаловалась на преследование папарацци
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Шакира пожаловалась на преследование папарацци 

РИА Новости 1 час назад
МАДРИД, 23 мар — РИА Новости. Колумбийская певица Шакира обратилась с жалобой в каталонскую полицию Mossos d"Esquadra на навязчивого папарацци.
Она утверждает, что этот человек преследует ее на протяжении последних двух лет, сообщает газета La Vanguardia. В частности, следит за певицей, когда она выходит из дома, расположенного в пригороде Барселоны, и даже копается в ее мусоре.
При этом в последние месяцы его повышенное внимание усилилось.
Шакира также жалуется, что преследованию подвергается не только она сама, но и ее дети — папарацци «провожает» их до школы.
Адвокат обратился с требованием выдать постановление о запрете на приближение. В пятницу фотограф должен явиться в суд и дать объяснения.
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