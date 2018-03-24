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Депутат Сибагатуллин отказался извиняться за резкие высказывания в адрес журналистов
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Депутат Сибагатуллин отказался извиняться за резкие высказывания в адрес журналистов 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Реальное время
«Какого ещё Ревенко вы мне суёте? Я не знаю такого. Я одномандатник. Одномандантник — это не »Единая Россия». У меня 500 тысяч избирателей и два самых сложных района Казани… Мне уже 68 лет, я от этой партии ничего не имел и иметь не хочу… Мне ни Ревенко, ни другой, ни третий не указ. Зачем они меня путают? Я единственный человек в России дважды «россиянин года». Не знаю, когда Ревенко будет дважды «россиянином года»», — сказал депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин.
На фоне обвинений депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах Сибагатуллин резко высказался в адрес журналистов. Он назвал Госдуму высшей народной властью, работников СМИ — слугами и порекомендовал журналистам «прижать хвосты».
Слова депутата вызвали широкий общественный резонанс. Заместитель секретаря генсовета «Единой России», бывший замгендиректора ВГТРК Евгений Ревенко назвал позицию Сибагаттулина крайне возмутительной и некорректной. По его словам, она не имеет ничего общего с позицией «Единой России». Ревенко призвал Сибагатуллина извиниться перед журналистами.
Фатих Сибагатуллин представляет в Госдуме «Единую Россию».
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