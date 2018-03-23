Эх ты мусор, мусорок!

Очередной беспредел!Бывший депутат из Суоярви Владимир Заваркин. Он утверждает, что глава администрации Суоярвского района Олег Болгов получил свой пост обманным путем. Впрочем, все по порядку.

Для того, чтобы депутатская комиссия рассмотрела кандидатуру соискателя на должность главы администрации района, он, в частности, должен предоставить конкурсной комиссии характеристику с предыдущего места работы. От своего непосредственного начальства. В случае с Болговым его начальником являлся прокурор республики Карен Габриелян. В редакции имеется документ, в котором Карен Карленович сообщает главе Суоярвского района Олегу Шарабайко, что характеристику на Болгова он действительно писал. Но на заседание конкурсной комиссии Болгов принес характеристику, подписанную почему-то не Габриеляном, а неким Смирновым — заместителем прокурора Суоярвского района. То есть не начальником, а подчиненным Болгова.

Почему? Этого мы не знаем, но, по нашей информации, Болгов за годы работы в прокуратуре имел два взыскания, один строгий выговор и запись о неполном служебном соответствии. Если это действительно так, то Габриелян был обязан указать данные факты в характеристике своего подчиненного. А с таким послужным списком Болгова могли не выбрать главой администрации.

Может быть, это и не так. Но, по словам Владимира Заваркина, глава Суоярвского района Олег Шарабайко запросил в республиканской прокуратуре характеристику на Болгова. И, как утверждает Заваркин, в этой характеристике содержалась информация о дисциплинарных наказаниях бывшего прокурора. Посчитав эту информацию общественно значимой, Заваркин опубликовал ее у себя в соцсетях, и тогда Болгов подал на него и на Шарабайко в суд за разглашение его персональных данных.

То есть, заметьте, не за клевету, не за распространение ложных сведений, а за разглашение персональных данных. Иными словами, глава администрации не оспаривает тот факт, что, будучи прокурором, совершал дисциплинарные нарушения. Он лишь считает эту информацию своим личным секретиком и не хочет, чтобы о ней знали люди. Его можно понять, но факт о наличии дисциплинарных взысканий — это не медицинский диагноз и не личный телефон. В смысле, это не секретная, не частная, а именно общественно значимая информация. И, кроме того, глава администрации, видимо, забыл, что он не простой гражданин, а должностное лицо. Лицо, наделенное большими полномочиями и властью, несущее ответственность за людей и должное находиться под постоянным общественным контролем. Таковы издержки той работы, которую выбрал для себя бывший прокурор Суоярвского района. Независимо от того, хочет он этого или не хочет.

Итак, похоже, Болгов действительно имел дисциплинарные взыскания и потому решил предоставить депутатской комиссии необъективную характеристику. Характеристику, написанную не его начальником, а его подчиненным. То есть человеком, находящимся в зависимом от него положении. Это явное нарушение. Но и это не все.

Прокурор Павел Смирнов , чьей фамилией была подписана предоставленная Болговым характеристика, уверяет, что никакой характеристики на Болгова не писал. По крайней мере, на запрос главы района по этому поводу Смирнов ответил, что составление подобных характеристик является прерогативой кадрового подразделения Прокуратуры Р К. Однако характеристика, которую предъявил Болгов конкурсной комиссии, не была написана кадровым подразделением Прокуратуры Р К. По словам входивших в комиссию депутатов, она была подписана Смирновым, который уверяет, что ее не писал. И кто же тогда сочинил этот документ?

Резонно было бы предположить, что Болгов сделал это сам. Написал сам на себя хорошую характеристику, умолчал о своих нарушениях, предоставил стерильный документ комиссии и стал главой района. Почему бы и нет? Тем более если твоя кандидатура согласована в правительстве, и ты вроде как прикрыт со стороны высшего начальства. Однако проверить сей факт оказалось невозможно. Инициированная Заваркиным прокурорская проверка, к его изумлению, не обнаружила в деле главы суоярвской администрации вообще никакой характеристики. Вообще никакой. Характеристика исчезла. На конкурсной комиссии она была. Во многом благодаря ей Болгов стал главным человеком в Суоярвском районе. А теперь ее нет. Нет бумаги — нет дела. Ведь без документа нельзя определить, кто его писал. А, стало быть, невозможно проверить законность назначения Болгова на руководящий пост. И остается только догадываться, кто же мог этот документ выкрасть.

Согласно отчету суоярвского прокурора Кучина, «утрата характеристики Болгова О. В. не позволило (орфография сохранена — прим. ред.) прокуратуре района оценить законность принятия 23.06.2017 решения конкурсной комиссии о допуске к собеседованию кандидата на замещение должности Главы администрации». Виноватой же в потере документа прокуратура посчитала управляющую делами администрации Савинцеву, находящуюся в прямом подчинении Болгова.