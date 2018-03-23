Ещё
Аргентинец поменял имя на женское, чтобы уйти на пенсию раньше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аргентинец поменял имя на женское, чтобы уйти на пенсию раньше 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Хитрый аргентинец решил уйти на пенсию пораньше. И сделал это, причем абсолютно законно. Он просто поменял пол в паспорте.
Источник: Daily Nation
59-летний Серджио, налоговый инспектор, поменял последнюю букву своего имени в паспорте. Теперь он Серджиа. Вместе с именем смекалистый мужчина поменял и пол, правда только в документах.
Все эти манипуляции Серджио провернул, чтобы уйти пораньше на пенсию. Дело в том, что по аргентинским законам женщины уходят на пенсию в возрасте 60 лет, а мужчины — в 65.
Поменять гражданский пол Серджио удалось благодаря закону о гендерной идентичности, согласно которому можно изменить в паспорте пол и имя без операции.
«Это явное злоупотребление правом на пенсию и законом о гендерной идентичности», — говорит глава муниципального управления провинции Сальта.
Bigpicture.ru: последние новости
«Верблюды на подходе»: в Сочи горнолыжные склоны пожелтели от песка из Африки Офисный планктон, уходи: в Сеуле трудоголикам будут принудительно отключать компьютеры по пятницам Матильда Кшесинская и другие красавицы царской России в колоризированных архивных фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд определил судьбу Савченко256
Россияне устроили набег на «Магнит»191
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ644
Названа замена Табакова в МХТ4
Набиуллина взялась за пенсии193
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение