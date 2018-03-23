Аргентинец поменял имя на женское, чтобы уйти на пенсию раньше

Хитрый аргентинец решил уйти на пенсию пораньше. И сделал это, причем абсолютно законно. Он просто поменял пол в паспорте.

Источник: Daily Nation

59-летний Серджио, налоговый инспектор, поменял последнюю букву своего имени в паспорте. Теперь он Серджиа. Вместе с именем смекалистый мужчина поменял и пол, правда только в документах.

Все эти манипуляции Серджио провернул, чтобы уйти пораньше на пенсию. Дело в том, что по аргентинским законам женщины уходят на пенсию в возрасте 60 лет, а мужчины — в 65.

Поменять гражданский пол Серджио удалось благодаря закону о гендерной идентичности, согласно которому можно изменить в паспорте пол и имя без операции.

«Это явное злоупотребление правом на пенсию и законом о гендерной идентичности», — говорит глава муниципального управления провинции Сальта.