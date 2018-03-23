В Рязани в «Старом городе» пройдут мастер-классы по рукоделию

30 марта желающих научат создавать картину «Нежная роза» из шерсти, а апреля рязанцы смогут опробовать технику сухого валяния и сделать брошь «Корги» из натуральной овечьей шерсти, а 13 апреля пройдет мастер-класс по созданию панно-ключницы с использованием техник тонировки дерева и внедрения изображения. Все занятия пройдут в кафе «Вена», начало в 18:00. Записаться на классы можно по телефону 8 (4912) 24-61-11. «Мы создаем на базе кафе „Вена“ арт-пространство для различных видов творчества. Мастер-классы — часть этого процесса. У нас также проходят интересные встречи, мероприятия. Например, недавно с успехом состоялся День поэзии. У нас интересно, приглашаем всех желающих в гости!» — отметили организаторы.