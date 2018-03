16 невероятных фактов, которые похожи на фейки

А вы знали, что один день на Венере длиннее, чем один год на Венере? Playboy собрал список из самых невероятных фактов, больше похожих на выдумку.

В отличие от многочисленных мистификаций и распространенных убеждений, эти факты являются на 100 процентов подлинными. Представляем вам подборку проверенной информации, которую при всем желании не назовешь fake news.

16. В мире живут около 7% людей, которые когда-либо рождались на Земле

За всю историю существования человечества Землю населяло 108 миллиардов людей. На сегодняшний день на нашей планете живет 7,442 миллиарда человек. Теперь посчитайте, какой процент составляет это соотношение.

фото Pixabay.com 15. Курица прожила без головы 18 месяцев

Куриные мозги находятся в задней части черепа, кроме того, их не так много, чтобы пернатым было жаль с ними расставаться. Поэтому обезглавленная курица может прожить какое-то время, функционируя лишь за счет своих нервных окончаний.

Самый потрясающий пример — Майк Безголовый Цыпленок. Его хозяин Ллойд Олсен отрубил Майку голову в 1945 году. Из-за того, что цыпленок отказывался умирать, его семья решила дать ему второй шанс. Так он и прожил без головы еще 18 месяцев.

Фото David Herrera, flickr.com 14. Существует вид акул, способный прожить практически до 500 лет Гренландская полярная акула является долгожителем-рекордсменом среди позвоночных. Возраст самой большой гренландской акулы, длиной пять метров, оценивается исследователями в 392 года (плюс-минус 120 лет).

by NOAA Okeanos Explorer Program

13. Книга рекордов Гиннесса была придумана для решения барных споров

В 1951 году исполнительный директор пивоваренной компании Guinness Хью Бивер во время охоты заключил пари о качествах птицы, которую он только что подстрелил. В этот же вечер ему пришла в голову мысль, что он не сможет точно подтвердить этот факт, так как он нигде не задокументирован.

Он также подумал о многочисленных посетителях баров, которые регулярно заключают пари подобного рода. Эта цепочка рассуждений привела Бивера к мысли о создании единой книги, способной решить любой спор — книге рекордов Гиннесса.

12. Некоторые индейки могут самостоятельно оплодотворяться

Этот процесс называется партеногенезом — одной из форм полового размножения, при которой женские клетки организма способны развиваться без оплодотворения.

Способности самостоятельно размножаться есть у некоторых ящериц, рыб и птиц. Партеногенез также встречается среди растений и насекомых.

by Dimus via Wikipedia Commons

11. Рак-богомол способен наносить удар, сопоставимый с выстрелом пули 22-го калибра

Удар рака-богомола настолько быстрый, что человеческий глаз не способен его уловить. Плюс ко всему, рак-богомол обладает феноменальным зрением. Он видит цвета, как никто другой в мире. Если у людей три типа цветочувствительных колбочек в глазах, то у раков-богомолов их 16.

by Serguei S. Dukachev via Wikipedia Commons

10. Чайная ложка нейтронной звезды равна весу 900 пирамид Хеопса

Нейтронные звезды имеют невероятную плотность. Сами они очень малы — около 20-ти километров в диаметре, но весят больше Солнца в полтора раза. Всего лишь маленький сахарный куб нейтронной звезды весил бы порядка ста миллионов тонн на нашей планете.

by Nasa CXC U.Texas via Wikipedia Commons

9. Компания Nintendo была основана в 1889 году

Многие могут думать, что знаменитая японская компания появилась с развитием игровых консолей, но это совершенно не так. Nintendo еще в 19-м веке делали карточные игры и ждали своего часа придумать Марио.

8. Последний человек, казненный во Франции гильотиной, был убит в один год с выходом фильма «Звездные войны: Новая надежда»

Фильм вышел 25 мая 1977 года, а последний человек, казненный на гильотине во Франции, погиб 10 сентября 1977 года. 27-летний Хамида Джандуби стал последним человеком, казненным на гильотине во Франции, а также последним законно казненным человеком в Европейском Союзе

7. На земле больше деревьев, чем звезд во всей галактике

По данным Nasa, в нашей галактике насчитывается от 100 до 400 миллиардов звезд. Это ни в какое сравнение не идет с деревьями на Земле, которых у нас более трех триллионов.

фото pixabay.com 6. Оксфордский университет появился раньше Ацтекской Империи

Причем, гораздо раньше! Империя Ацтеков была основана в 1428 году, в то время как Оксфордский университет открылся в 1096 году.

фото Ed Webster, flickr.com 5. Срок годности меда никогда не истекает

У меда превосходный химический состав, который не способен портиться. Это происходит потому, что ни один организм не способен выжить в меде. То есть, если меду пара тысяч лет, то он, теоретически, съедобен.

фото pixabay.com 4. Один день на Венере длиннее, чем год на Венере

Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, достаточно вспомнить, что за «один день» принято считать один оборот планеты вокруг собственной оси, а за «один год» — оборот планеты вокруг Солнца. Венере требуется 243 земных дня, чтобы преодолеть один виток вокруг своей оси и 225 земных дней, чтобы обогнуть один раз Солнце. Получается, что один день там длиннее, чем год.

by Brocken Inaglory at the English language Wikipedia

3. Ананасы растут два года

С момента, как вы посадили ананас, потребуется от 18 до 36 месяцев на его полное созревание.

by Pineapple Supply Co. from Pexels

2. Между 2011 и 2013 годами Китай использовал цемента больше, чем Америка за весь 20-й век По оценкам геологической службы США , в период с 1991 года по 2000 годы в стране было использовано 4,5 гигатонны цемента. А в Китае с 2011 по 2013 год цемента ушло на две гигатонны больше.

фото pxhere.com 1. Гепарды не умеют рычать. Они могут только мяукать, как обычные кошки

Только большие кошки могут издавать рычащие звуки. В их числе: львы, тигры, леопарды и ягуары. А такие маленькие, как гепарды, имеют фиксированную структуру голосовой коробки, которая не может растягиваться так сильно, как, например, львиная..

by Behnam Ghorbani via Wikipedia Commons