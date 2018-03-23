Парламент Чечни наградил Кадырова орденом «Честь Отечества»

Награду Кадырову вручил спикер парламента Магомед Даудов на торжественном собрании в честь 15-летия референдума по принятию Конституции Чечни, положившей начало развитию региона в составе России

"Парламент Чечни единогласно принял решение о вашем награждении орденом «Даймехкан Сий» за выдающиеся заслуги в государственном строительстве, защите конституционного строя, обеспечении безопасности и социально-экономического развития республики", — заявил Даудов.

Ранее эти награды в женский праздник — 8 марта — были вручены матери и жене Кадырова — Аймани и Медни — за благотворительность в качестве президента и вице-президента регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Как сообщает парламент Чечни, Орден «Даймехкан Сий» учрежден депутатами 1 марта 2018 года. Он вручается за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной и иной общественной деятельности на благо жителей Чеченской Республики.