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Парламент Чечни наградил Кадырова орденом «Честь Отечества»
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Парламент Чечни наградил Кадырова орденом «Честь Отечества» 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ГРОЗНЫЙ, 23 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил высшую награду чеченского парламента — орден «Даймехкан Сий» (Честь Отечества) за достижения в государственном строительстве и обеспечение безопасности в республике, передает корреспондент РИА Новости.
Награду Кадырову вручил спикер парламента Магомед Даудов на торжественном собрании в честь 15-летия референдума по принятию Конституции Чечни, положившей начало развитию региона в составе России.
"Парламент Чечни единогласно принял решение о вашем награждении орденом «Даймехкан Сий» за выдающиеся заслуги в государственном строительстве, защите конституционного строя, обеспечении безопасности и социально-экономического развития республики", — заявил Даудов.
Ранее эти награды в женский праздник — 8 марта — были вручены матери и жене Кадырова — Аймани и Медни — за благотворительность в качестве президента и вице-президента регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
Как сообщает парламент Чечни, Орден «Даймехкан Сий» учрежден депутатами 1 марта 2018 года. Он вручается за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной и иной общественной деятельности на благо жителей Чеченской Республики.
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