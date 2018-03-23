Фонд православных народов поддержал идею отмечать годовщину стояния на Угре

КАЛУГА , 23 мар — РИА Новости . Участники XXVI международной конференции Фонда единства православных народов (ФЕПН), проходящей 21-23 марта в Калуге, единогласно поддержали обращение руководства Калужской области к федеральным властям с просьбой об установлении памятной даты — 11 ноября — в честь победного окончания Великого стояния на реке Угре.

"На открытии конференции мы обсуждали установление дня памяти этого великого события — стояния на Угре. Мы с вами уже посетили эти места, и поэтому, если вы не возражаете, мы примем решение о том, чтобы поддержать обращение руководства Калужской области в высшие органы нашей государственной власти о том, чтобы было принято решение на уровне правительства РФ об установлении памятного дня в честь такой великой победы русского духа, русского оружия", — заявил президент ФЕПН Валерий Алексеев , обращаясь к участникам форума, приехавшим более чем из 20 стран.

Главу фонда поддержали все участники конференции. Как напомнил Алексеев, именно многодневное стояние на реке Угре, завершившееся 11 ноября 1480 года, окончательно освободило Русь от монголо-татарского ига. В противостоянии на Угре участвовали войска хана Большой Орды Ахмата и московского князя Ивана III. В результате захватчики отступили, не решившись дать большое сражение.