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Каре, блонд и корсет с велосипедками: Настя Каменских стала копией Ким Кардашьян в новом клипе
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Каре, блонд и корсет с велосипедками: Настя Каменских стала копией Ким Кардашьян в новом клипе 

WMJ.ru 38 минут назад
Фото: WMJ.ru
Настя Каменских представила зрителям второй сольный клип. После распада группы «Потап и Настя» певица экспериментирует не только с творчеством, но и с внешним видом. В свежем клипе «Дай мне» похудевшая и похорошевшая Настя предстает перед поклонниками с каре и с длинными светлыми волосами. Подобные образы сильно напоминают стиль Ким Кардашьян. Кроме того, в одной из сцен Каменских одета в корсет с велосипедками — именно так периодически выходит в свет Ким.
Схожесть с Ким заметили и поклонники. В комментариях пользователи обсуждают, идет ли подобный стиль Насте. А также многие поклонники выражают свое мнение относительно сольного проекта певицы. По их мнению, Каменских гораздо лучше было состоять в группе, чем выступать сольно.
Посмотри новый клип Насти и напиши нам свое мнение: удался ли сольный проект Каменских или нет?
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Фото:Instagram
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