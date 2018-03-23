Каре, блонд и корсет с велосипедками: Настя Каменских стала копией Ким Кардашьян в новом клипе

Настя Каменских представила зрителям второй сольный клип. После распада группы «Потап и Настя» певица экспериментирует не только с творчеством, но и с внешним видом. В свежем клипе «Дай мне» похудевшая и похорошевшая Настя предстает перед поклонниками с каре и с длинными светлыми волосами. Подобные образы сильно напоминают стиль Ким Кардашьян . Кроме того, в одной из сцен Каменских одета в корсет с велосипедками — именно так периодически выходит в свет Ким.

Схожесть с Ким заметили и поклонники. В комментариях пользователи обсуждают, идет ли подобный стиль Насте. А также многие поклонники выражают свое мнение относительно сольного проекта певицы. По их мнению, Каменских гораздо лучше было состоять в группе, чем выступать сольно.

Посмотри новый клип Насти и напиши нам свое мнение: удался ли сольный проект Каменских или нет?

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Фото:Instagram