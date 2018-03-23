В национальном парке в Индии найдена «курящая» слониха

На кадрах ролика видно, что животное подносит хобот ко рту, а после выпускает клубы дыма.

Ученых озадачил видеоролик, на котором запечатлено слониха курит. На кадрах видно, что животное подносит хобот ко рту, а после выпускает клубы дыма. Процесс сняла фотоловушка в национальном парке Nagarahole в Индии . Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Исследователи наблюдали за жизнью тигров в нацпарке и для сбора информации расставили по территории скрытую видеоаппаратуру. Позже ученые собрали видеозаписи со всех камер и начали их просматривать. На одной из них оказалась «курящая» слониха.

Специалист по слонам из Общества сохранения дикой природы Варун Госвами предположил, что животное, возможно, пыталось проглотить древесный уголь. По его словам, похоже, что слониха подбирает с земли кусочки угля, и выдувает пепел, попавший ей в рот вместе с ними, а все остальное проглатывает.