Главы государств, которым вынесли импичмент в 1992-2018 годах

Импичмент (англ. impeachment — порицание, обвинение) — правовая процедура привлечения к суду парламента высших должностных лиц государства. Импичмент можно интерпретировать как критерий развитости демократии в том случае, если этот институт действует в реальной практике. Смысл импичмента заключается в контроле за деятельностью высшей государственной элиты со стороны населения и демократических политических институтов.

21 ноября 2017 года парламент Зимбабве проголосовал за импичмент президенту Роберту Мугабе . Решение об отстранении от власти было принято после того, как на фоне внутриполитического кризиса глава государства отказался добровольно уходить в отставку. О том, что Мугабе снял с себя полномочия президента, сообщил спикер законодательного собрания страны.

9 декабря 2016 года парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Пак Кын Хе. За отстранение президента от власти проголосовали 234 депутата Нацсобрания, против — 56, еще двое воздержались. Семь бюллетеней были признаны недействительными. Поводом для импичмента стал крупнейший коррупционный скандал вокруг Пак Кын Хе и ее давней знакомой Цой Сун Силь. Утверждается, что женщина использовала свои связи в корыстных целях и даже вмешивалась в государственные дела при попустительстве главы государства и ее администрации.

31 августа 2016 года сенат Бразилии проголосовал за окончательный импичмент президенту Дилме Роуссефф . За импичмент проголосовал 61 сенатор, против отставки президента свои голоса отдали 20 человек. Для импичмента его сторонникам необходимо было собрать 54 голоса. В результате отдельного голосования было решено, что она не будет лишена возможности занимать государственные должности. Причиной начавшегося в 2015 году расследования против Роуссефф стали подозрения в причастности президента к налоговым нарушениям и нецелевому использованию госсредств. 1 сентября 2016 года Дилма Роуссефф представила апелляцию в верховный суд с требованием отменить обвинительный приговор по делу об ее импичменте и провести новое голосование в сенате по ее отставке. 8 сентября 2016 года cудья Верховного суда Бразилии отклонил апелляцию Дилмы Роуссефф.

22 июня 2012 года Сенат Парагвая вынес решение об импичменте президенту страны Фернандо Луго по обвинению в неподобающем исполнении своих обязанностей. Поводом к рассмотрению дела послужило столкновение полиции и крестьян в районе города Куругуату, в департаменте Канендию на юго-востоке страны. В результате инцидента погибли 17 человек. За отставку президента проголосовали 39 сенаторов, против — 4.

6 апреля 2004 года парламент Литвы объявил импичмент президенту Роландасу Паксасу . Парламентарии сочли его виновным по трем пунктам обвинения — предоставление гражданства в порядке исключения спонсору его предвыборной кампании российскому бизнесмену Юрию Борисову , не обеспечение условий охраны госсекретности и превышение должностных полномочий. Участие в тайном голосовании приняли 115 депутатов сейма из 137. Счетная комиссия получила 114 бюллетеней, из которых 103 признаны действительными.

В 2001 году парламент Индонезии единогласно проголосовал за импичмент президента Вахида Абдуррахмана. Он не справился с экономическими трудностями в стране, восстановил против себя различные политические и религиозные группировки, включая армию. Попытки Вахида Абдуррахмана остаться у власти не получили поддержки населения страны.

13 ноября 2000 года нижняя палата филиппинского парламента проголосовала за импичмент президенту страны Джозефу Эстраде . Его обвиняли в получении многомиллионных взяток от преступных синдикатов, занимающихся рэкетом и игорным бизнесом. В январе 2001 года процесс импичмента Джозефа Эстрады зашел в тупик — прокуратуре , расследующей финансовые операции президента не дали доступа к его счетам. Это вызвало массовые выступления оппозиции в Маниле. 20 января 2001 года Джозеф Эстрада ушел в отставку.

В феврале 1997 года парламент Эквадора объявил президента страны Абдалу Букарама «умственно неспособным» управлять государством и отстранил его от власти. Абдала Букарам бежал в Панаму , которая предоставила ему политическое убежище.

29 сентября 1992 года нижняя палата конгресса Бразилии начала процедуру импичмента президента Фернанду Колор ди Мелу. При голосовании 441 голосами за и 38 против он был лишен своего поста. 29 декабря 1992 года, непосредственно перед голосованием в Сенате, Фернанду Колор ди Мелу подал в отставку. Тем не менее, голосование было проведено, Колор лишен своего поста и права в течение восьми лет заниматься политикой.