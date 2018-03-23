Главы государств, которым вынесли импичмент в 1992-2018 годах 

Импичмент (англ. impeachment — порицание, обвинение) — правовая процедура привлечения к суду парламента высших должностных лиц государства. Импичмент можно интерпретировать как критерий развитости демократии в том случае, если этот институт действует в реальной практике. Смысл импичмента заключается в контроле за деятельностью высшей государственной элиты со стороны населения и демократических политических институтов.
21 ноября 2017 года парламент Зимбабве проголосовал за импичмент президенту Роберту Мугабе. Решение об отстранении от власти было принято после того, как на фоне внутриполитического кризиса глава государства отказался добровольно уходить в отставку. О том, что Мугабе снял с себя полномочия президента, сообщил спикер законодательного собрания страны.
9 декабря 2016 года парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Пак Кын Хе. За отстранение президента от власти проголосовали 234 депутата Нацсобрания, против — 56, еще двое воздержались. Семь бюллетеней были признаны недействительными. Поводом для импичмента стал крупнейший коррупционный скандал вокруг Пак Кын Хе и ее давней знакомой Цой Сун Силь. Утверждается, что женщина использовала свои связи в корыстных целях и даже вмешивалась в государственные дела при попустительстве главы государства и ее администрации.
31 августа 2016 года сенат Бразилии проголосовал за окончательный импичмент президенту Дилме Роуссефф. За импичмент проголосовал 61 сенатор, против отставки президента свои голоса отдали 20 человек. Для импичмента его сторонникам необходимо было собрать 54 голоса. В результате отдельного голосования было решено, что она не будет лишена возможности занимать государственные должности. Причиной начавшегося в 2015 году расследования против Роуссефф стали подозрения в причастности президента к налоговым нарушениям и нецелевому использованию госсредств. 1 сентября 2016 года Дилма Роуссефф представила апелляцию в верховный суд с требованием отменить обвинительный приговор по делу об ее импичменте и провести новое голосование в сенате по ее отставке. 8 сентября 2016 года cудья Верховного суда Бразилии отклонил апелляцию Дилмы Роуссефф.
22 июня 2012 года Сенат Парагвая вынес решение об импичменте президенту страны Фернандо Луго по обвинению в неподобающем исполнении своих обязанностей. Поводом к рассмотрению дела послужило столкновение полиции и крестьян в районе города Куругуату, в департаменте Канендию на юго-востоке страны. В результате инцидента погибли 17 человек. За отставку президента проголосовали 39 сенаторов, против — 4.
6 апреля 2004 года парламент Литвы объявил импичмент президенту Роландасу Паксасу. Парламентарии сочли его виновным по трем пунктам обвинения — предоставление гражданства в порядке исключения спонсору его предвыборной кампании российскому бизнесмену Юрию Борисову, не обеспечение условий охраны госсекретности и превышение должностных полномочий. Участие в тайном голосовании приняли 115 депутатов сейма из 137. Счетная комиссия получила 114 бюллетеней, из которых 103 признаны действительными.
В 2001 году парламент Индонезии единогласно проголосовал за импичмент президента Вахида Абдуррахмана. Он не справился с экономическими трудностями в стране, восстановил против себя различные политические и религиозные группировки, включая армию. Попытки Вахида Абдуррахмана остаться у власти не получили поддержки населения страны.
13 ноября 2000 года нижняя палата филиппинского парламента проголосовала за импичмент президенту страны Джозефу Эстраде. Его обвиняли в получении многомиллионных взяток от преступных синдикатов, занимающихся рэкетом и игорным бизнесом. В январе 2001 года процесс импичмента Джозефа Эстрады зашел в тупик — прокуратуре, расследующей финансовые операции президента не дали доступа к его счетам. Это вызвало массовые выступления оппозиции в Маниле. 20 января 2001 года Джозеф Эстрада ушел в отставку.
В феврале 1997 года парламент Эквадора объявил президента страны Абдалу Букарама «умственно неспособным» управлять государством и отстранил его от власти. Абдала Букарам бежал в Панаму, которая предоставила ему политическое убежище.
29 сентября 1992 года нижняя палата конгресса Бразилии начала процедуру импичмента президента Фернанду Колор ди Мелу. При голосовании 441 голосами за и 38 против он был лишен своего поста. 29 декабря 1992 года, непосредственно перед голосованием в Сенате, Фернанду Колор ди Мелу подал в отставку. Тем не менее, голосование было проведено, Колор лишен своего поста и права в течение восьми лет заниматься политикой.
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