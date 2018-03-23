Минвостокразвития предлагает включить Комсомольск-на-Амуре в зону СПВ

"Режим Свободного порта может быть распространен на территорию муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре. Соответствующий законопроект подготовлен Минвостокразвития России", — говорится в сообщении.

В министерстве предполагают, что правительство Хабаровского края на первом этапе применения режима СПВ в Комсомольске-на-Амуре сможет реализовать 20 инвестпроектов с планируемым объемом частных инвестиций 9,57 млрд рублей и созданием более чем 4 тыс. рабочих мест.

"Применение режима СПВ будет способствовать развитию предприятий малого и среднего бизнеса, позволит снизить себестоимость производимой продукции на 6%, увеличить чистую прибыль предприятий более чем в три раза и в целом повысит инвестиционную привлекательность Комсомольска-на-Амуре", — отмечается в сообщении.