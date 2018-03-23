Ещё
Минвостокразвития предлагает включить Комсомольск-на-Амуре в зону СПВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

Минвостокразвития предлагает включить Комсомольск-на-Амуре в зону СПВ 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока предложит расширить льготный режим ведения бизнеса в Свободном порту Владивосток (СПВ) на Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, сообщает в пятницу пресс-служба Минвостокразвития.
"Режим Свободного порта может быть распространен на территорию муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре. Соответствующий законопроект подготовлен Минвостокразвития России", — говорится в сообщении.
В министерстве предполагают, что правительство Хабаровского края на первом этапе применения режима СПВ в Комсомольске-на-Амуре сможет реализовать 20 инвестпроектов с планируемым объемом частных инвестиций 9,57 млрд рублей и созданием более чем 4 тыс. рабочих мест.
"Применение режима СПВ будет способствовать развитию предприятий малого и среднего бизнеса, позволит снизить себестоимость производимой продукции на 6%, увеличить чистую прибыль предприятий более чем в три раза и в целом повысит инвестиционную привлекательность Комсомольска-на-Амуре", — отмечается в сообщении.
Согласно данным министерства, в настоящее время режим СПВ распространен на 21 муниципалитет пяти дальневосточных регионов. Он действует в Приморье, на Камчатке, в Сахалинской области, Хабаровском крае и на Чукотском автономном округе. С помощью режима СПВ реализуют 777 инвестиционных проектов общим объемом инвестиций почти 2,6 трлн рублей.
ТАСС: последние новости
Около 300 человек пятый день ищут подростка, пропавшего в день рождения под Волгоградом Спасатели в Петербурге усилят контроль за рыболовами в Кронштадте и у "Лахта центра" Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ447
Набиуллина взялась за пенсии95
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого84
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ511
Россияне устроили набег на «Магнит»33
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение