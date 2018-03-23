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Санатории Татарстана могут увеличить доходы за счет качественного досуга отдыхающих
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Санатории Татарстана могут увеличить доходы за счет качественного досуга отдыхающих 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам Евгения Терентьева, количество отдыхающих в санаториях россиян сегодня достаточно стабильно. Наибольший рост — 10% или 7,1 млн человек, наблюдался в 2015 году. В 2016 году количества клиентов санаторной системы снизилось. Официальных данных за 2017 год пока нет.
Евгений Терентьев напомнил, что в 1980-годы в СССР в санаториях отдыхало около 60 млн человек в год. Сегодня, по его данным, в санатории ездят отдыхать около 5 — 6% населения, поэтому потенциал у санаториев, по его мнению, огромный.
Согласно данным исследования, проведенного ассоциацией «Санатории Татарстана», за последние 10 лет портрет отдыхающих в санаториях несколько изменился. Понемногу в санаториях республики увеличивается доля 30-40-летных отдыхающих. Однако по-прежнему преобладают отдыхающие возрастной категории 50+, доля которых в разных санаториях может составлять от 60% до 95%.
По словам Евгения Терентьева, молодежь и люди 30-35 лет теоретически готовы переплачивать за путевки в санатории 20-25% при условии качественной организации досуга. Таким образом, санатория, думающим о перспективах своего развития, по мнению ТерентьеваЮ, необходимо больше внимания уделять созданию современных культурных программ, которые способны генерировать до четверти их дохода.
Как писал «ФедералПресс», в феврале у отдыхающих в престижном санатории под Челябинском был диагностирован кишечный грипп.
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