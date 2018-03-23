Доля обрабатываемой пашни в Раменском районе увеличилась на 5% в 2017 году

В 2017 году в Раменском районе Подмосковья ввели в оборот 2,1 тысячи гектаров сельхозугодий, доля обрабатываемой пашни выросла на 5%, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Правительством Московской области поставлены и реализуются масштабные задачи по развитию сельского хозяйства на территории региона, в том числе посредством вовлечения в хозяйственный оборот земель сельхозназначения. Ввод дополнительных земель в сельскохозяйственный оборот является одной из главных задач, поставленных губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым , и одним из показателей эффективности работы муниципальных образований.

«В 2017 году в Раменском районе проведены культуртехнические работы и введены в оборот 2,1 тысячи гектаров сельхозугодий. В результате доля обрабатываемой пашни возросла на 5% и составляет 92%. В областном рейтинге среди муниципальных образований по данному показателю район занимает третье место», — говорится в сообщении.

Администрация Раменского района с 2015 года проводит плановые мероприятия по муниципальному земельному контролю за надлежащим использованием гражданами и организациями земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного производства. Используются все возможности, которые способствуют достижению положительных результатов в решении поставленной задачи, в том числе применяются и меры административного воздействия.

В 2017 году, в соответствии с законодательством РФ и законодательством Московской области, вступили в силу изменения, которые позволят повысить эффективность работы муниципальных образований по соблюдению законодательства в сфере земельных отношений, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения.

Речь идет о применении риск-ориентированного подхода при планировании контрольных мероприятий, о возможности проведения плановых осмотров территорий без взаимодействия с правообладателями земельных участков, об обязанности проведения профилактических мероприятий по предотвращению нарушений земельного законодательства, а также о возможности составлять протоколы об административных правонарушениях, так называемых нарушениях против порядка управления — воспрепятствование в проведении проверки, невыполнение обязательных предписаний, непредставление соответствующей информации.

«Именно эти вопросы и вошли в повестку дня зонального семинара, который состоялся в зале заседаний Раменской районной администрации для муниципальных образований юго-восточной части Московской области 21 марта. Вел семинар Сергей Будкин , заместитель главы администрации Раменского муниципального района по вопросам земельных отношений, сельского хозяйства и муниципального имущества», — добавляется в сообщении.

В семинаре приняли участие порядка 40 специалистов, занимающихся муниципальным земельным контролем, из девяти муниципальных образований, которые курирует Раменский межрайонный отдел управления Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям.

«Все вынесенные на семинар вопросы были детально рассмотрены и разъяснены в ходе работы. С сообщениями выступили начальник отдела земельного надзора управления Россельхознадзора Игорь Ртищев, начальник Раменского межрайонного отдела управления Россельхознадзора Андрей Сапожников , начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления министерства имущественных отношений Олег Запольский, заместитель Раменского городского прокурора Денис Андреев , заместитель начальника Раменского отдела управления Росреестра по Московской области Михаил Рязанкин», — указывается в материале.

Семинар был полезен и интересен, поскольку темой его стали актуальные вопросы по соблюдению законодательства в сфере земельных отношений на территории муниципальных образований.