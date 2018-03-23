В Орле поздравили работников культуры 

В преддверии профессионального праздника в администрации Орла сегодня, 23 марта, поздравили лучших работников муниципальной сферы культуры.
Мэр Орла Василий Новиков и глава администрации Александр Муромский и вручили грамоты и благодарственные письма.
Сити-менеджер отметил в приветственном, что благодаря усилиям работников культуры сохраняются и приумножаются духовные и материальные ценности, на которых воспитываются целые поколения.
Муромский пожелал гостям новых творческих успехов, реализации самых смелых идей и проектов. Украшением торжества стали выступления муниципальных творческих коллективов и солистов.
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