Мирослава Дума официально объявила об уходе из Buro 24/7 

Около часа назад Мирослава Дума официально объявила о своем уходе из издания Buro24 / 7. О решении покинуть проект она объявила в своем Instagram.
Сегодня с вынуждена продать свою долю и официально покинуть Buro24 / 7, цифровой медиа-бренд, который я основала в 2011 году. Я уверена в том, что моя компания остается в надежных руках партнеров. Отстранение от дел позволит мне сосредоточиться на разработке Future Tech Lab и других проектов, а также провести время в кругу семьи. Мы прошли огромный путь с Buro24 / 7, и я горжусь тем, чего мы достигли. Желаю команде дальнейших успехов.
Вероятно, уход Мирославы Думы связан еще и с недавним скандалом. В конце января бизнес-леди опубликовала в Инстаграм фотографию пригласительного на показ российского дизайнера Ульяны Сергеенко. На открытке было написано: «Моим нигерам в Париже». Запись сильно оскорбила Наоми Кэмпбелл и других темнокожих знаменитостей. В результате топ-модель обвинила Мирославу Думу и Ульяну Сергеенко в расизме.