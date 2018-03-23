Мирослава Дума официально объявила об уходе из Buro 24/7

Около часа назад Мирослава Дума официально объявила о своем уходе из издания Buro24 / 7. О решении покинуть проект она объявила в своем Instagram.

Сегодня с вынуждена продать свою долю и официально покинуть Buro24 / 7, цифровой медиа-бренд, который я основала в 2011 году. Я уверена в том, что моя компания остается в надежных руках партнеров. Отстранение от дел позволит мне сосредоточиться на разработке Future Tech Lab и других проектов, а также провести время в кругу семьи. Мы прошли огромный путь с Buro24 / 7, и я горжусь тем, чего мы достигли. Желаю команде дальнейших успехов.