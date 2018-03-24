Борис Минц может продать НПФ «Будущее»

Собеседники агентства отмечают, что Минц ищет покупателя из-за внешнего давления, а в отношении пенсионных активов он настроен «пессимистически».

Смену владельца фонда уже мог одобрить Банк России , сказал один из источников.

Между тем в пресс-службе ФГ «Будущее» рассказали РБК , что информация о предстоящей продаже Минцем пенсионного фонда является неподтвержденной.

"Это не проверенные и официально не подтвержденные данные. В материале не приводится подтверждение ни от одного авторизованного источника", — заявили в пресс-службе.