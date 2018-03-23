Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». УрФО. Выпуск № 392

Студенты екатеринбургских вузов будут сдавать сессию досрочно

Говорят, что студентам ряда екатеринбургских вузов, в том числе УрФУ и УГМУ, придется сдавать экзамены досрочно: заочникам в апреле, а очникам в мае. Учащиеся обсуждают, что в связи со сдвигом графика их теперь нагружают дополнительными парами. Якобы сдавать сессии досрочно студентов попросили для того, чтобы разгрузить город к чемпионату мира по футболу.

Комментарий: связано, в том числе, и с чемпионатом

«В соответствии с действующим законодательством РФ в области высшего образования в календарный график учебного процесса Уральского государственного медицинского университета в 2017–2018 учебном году внесены изменения, которые касаются переноса начала каникул, предоставляемых в летний период, на более ранний срок. Это связано, в том числе, с проведением учебного процесса на клинических базах, которые задействованы в обслуживании ЧМ-2018», — прокомментировали смену графика корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе Уральского государственного медицинского университета.

Ходят слухи, что после того, как в ЗакСО был внесен законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга , глава города Евгений Ройзман не на шутку обеспокоился своей дальнейшей политической судьбой. Якобы он начал вести переговоры с Ксенией Собчак о том, чтобы возглавить в Екатеринбурге отделение партии, планы на создание которой вынашивает теперь уже экс-кандидат в президенты России. По версии слухачей, если стороны договорятся, то Ройзман примет участие в выборах в гордуму. Собчак якобы возлагает на мэра столицы Урала большие надежды: он должен будет максимально раскрутить либералов на местном и региональном уровне.

Комментариев нет В мэрии Екатеринбурга не торопятся продлевать контракт со скандальным директором ЦПКиО Романом Шадриным

Сплетники судачат, что в мэрии Екатеринбурга сомневаются, продлевать ли контракт с директором парка им. Маяковского Романом Шадриным. Трудовые отношения экс-военного и администрации истекают уже в этом месяце. Говорят, что чиновники обескуражены тем, что Роман Шадрин постоянно появляется в информационной повестке в негативном ключе и не собирается прекращать реагировать на провокации многих журналистов. Якобы такое активное участие в информационных перепалках с представителями СМИ не только вредит имиджу парка, но и отвлекает директора от основной работы.

Комментарий: пока работает

«Пока контракт действует», — сказали корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Инсайдеры сообщают, что Александр Косинцев покинет пост главы исполкома свердловского отделения «Единой России». Кадровые перестановки произойдут в ближайший месяц. Злые языки прочат пост, который может стать вакантным, молодому и амбициозному Михаилу Клименко . Он в настоящее время уже назначен ответственным за выборы в гордуму Екатеринбурга.

Комментарий: пока я в отпуске

«Я нахожусь в отпуске. Вопрос этот пока в повестке не стоит», — сказал корреспонденту «ФедералПресс» Александр Косинцев.

Из Нижнего Тагила уходит Park Inn Слухачи обсуждают уход мировой сети гостиниц Park Inn by Radisson из Нижнего Тагила. Якобы часть персонала надеется остаться в городе, а часть уже начала искать работу на курортах Сочи и в отелях Москвы . Пикантность ситуации придает то, что по адресу, где располагается отель, зарегистрировано юрлицо ООО «УТБ-Отель» — одна из «дочек» «Уралвагонзавода» . Она же в свое время выступила инвестором строительства гостиницы, вложив в него 800 миллионов рублей. «УТБ-Отель» принадлежат торговые марки Park Inn и Radisson. Злые языки уверены, что у УВЗ просто не хватило средств на франшизу. Кто станет новым оператором отеля, неизвестно, и это вызывает определенные опасения: как бы не получилось так, что отель станет невостребованным и закроется с концами.

Комментарий: в здание зайдет другая сеть

«Здание, где расположена гостиница, было построено специально под эти цели (гостиничный бизнес) «внучатой» компанией УВЗ. Park Inn развивал и управлял гостиницей, все было успешно, и все были довольны. Никаких планов по уходу из города у них не было. Но в связи с некоторыми изменениями в составе учредителей «внучатых» компаний УВЗ для международных наблюдателей стало очевидным, что здание имеет отношение к УВЗ. И санкции, которые коснулись компании, коснулись и здания. Они сейчас уходят из управления комплексом, так как данная американская компания не может себе позволить управлять зданием, которое, по сути, построено на деньги предприятия оборонно-промышленного комплекса. Мы несколько переживаем, но думаем, что все будет хорошо. Будет проведен отбор, и в здание зайдет другая сеть: возможно, это станет крупная российская или международная компания, которую не смутит «родство» с градообразующим предприятием Урала», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных.

В Березовском городские власти заподозрили в подтасовке результатов голосования

Слухачи активно обсуждают прошедшее в Березовском голосование по объектам благоустройства. Оно прошло 18 марта — в один день с выборами президента. Злые языки уверены, что победителем оказался проект организации Шиловского пляжа, — именно за него якобы и проголосовало большинство. Однако после подведения итогов первым оказался проект благоустройства велодорожки, которая по какому-то странному стечению обстоятельств уже оказалась вписана во все городские программы по благоустройству.

Комментарий: надо пересчитать бюллетени

«Может быть, велодорожка действительно победила, но мне кажется, что большинство было за Шиловский пляж, на втором месте — парк. Поэтому я отказался подписать протокол и, может быть, займусь пересчетом бюллетеней. Как так получилось, не знаю. Проект с велодорожкой является самым затратным из предложенных. Видимо, мэрии просто выгодно в этом году реализовать самый дорогой проект (так как 90% оплатит федеральный и региональный бюджет, 10% — местный). Но раз уж объявили конкурс, к жителям надо прислушиваться», — прокомментировал ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» член комиссии по подсчету голосов Сергей Стуков

Челябинске заявили о себе «бойцы» новой экологической организации

Появление в информационной повестке Челябинска никому дотоле неизвестного движения «Экочел» многими общественниками расценивается как формирование «боевого крыла» регионального министерства экологии. Говорят, организация станет «рабочей лошадкой» в поиске и публичном уничижении неугодных промышленников, которые работают нелегально и сводят на нет старания по улучшению качества атмосферного воздуха.

Некоторые сравнивают «Экочел» с «АнтиСМОГом», который должен размывать экологическую повестку и противостоять другим общественникам. Новая же организация сразу начала с конкретики: выявила под Копейском , по предварительным данным, незаконное ферросплавное предприятие. В качестве куратора «Экочел» слухмейкеры называют директора фонда «Моя планета» Виталия Безрукова , который, по слухам, рассматривается областными властями на высокий пост в южноуральском министерстве экологии.

Комментарий: мы работаем за совесть

Руководители «Экочела» Ильдар Файзуллин Владимир Сидоров заявили, что их движение объединяет вчерашних выпускников-экологов из разных вузов УрФО и не зависит от каких-либо сил в городе. Они также уверяют, что не обслуживают интересов каких-либо бизнес-групп, а просто ищут нарушителей экологических норм и передают данные в Росприроднадзор.

Слухмейкеры в Миассе называют показатели явки на выборах президента России спасительными для главы города Геннадия Васькова: якобы Борис Дубровский не велел трогать ранее многократно критикуемого мэра. Вместе с тем, говорят в правительстве региона, на одном из закрытых совещаний губернатор дал понять, что не станет заступаться за Васькова, если к нему будут вопросы у силовиков.

А вот среди местных жителей рейтинг градоначальника после выборов пошатнулся. Поводом послужило опубликование результатов голосования 18 марта за первоочередные объекты инфраструктуры, которые будут благоустраивать в рамках проекта «Формирование благоприятной городской среды».

«Люди голосовали, тратили время, а по итогу первый вице-мэр Александр Качев заявил, что результаты властям не важны, они всё подряд будут делать, — объясняет источник. — Народ сделал вывод, что голосовать за объекты призывали только чтобы заманить на выборы. Тем более что программа благоустройства рассчитана до 2022 года, а полномочия Васькова истекают в 2020 году. Горожане обиделись».

Комментарий: нормально отработали

«Никаких окончательных выводов по Васькову, ни положительных, ни негативных, глава региона по итогам выборов не принимал, — сообщили в пресс-службе губернатора. — От города никто не ждал ничего особенного, но отработали там нормально».

Депутат Станислав Новичихин собирается подставить муниципальных транспортников

Ходят слухи, что владелец «Первой транспортной корпорации», депутат челябинской городской думы Станислав Новичихин готовит неприятный сюрприз коллегам из муниципального ООО «Общественный городской транспорт». Дело в том, что город потребовал от частного перевозчика в срок до 2 апреля вернуть взятые в аренду полноразмерные автобусы марок «ЛИАЗ» «НефАЗ» , что расстроило депутата-бизнесмена. Говорят, больше всего он боится потерять конкурентные преимущества перед другими частниками, которые не имеют в своем арсенале ничего, кроме маловместимых микроавтобусов. Кроме того, есть риск, что в таком случае ему придется вернуть городу и один из маршрутов — номер 15. Расстаться с машинами мирно, говорят, Новичихин не хочет, и, услышав о требовании директора «ОГТ» Дмитрия Холода , депутат в сердцах распорядился разукомплектовать подвижной состав и отдать муниципалам одни коробки.

Комментарий: все автобусы под наблюдением

«25 автобусов действительно были переданы «Первой транспортной корпорации» в безвозмездную аренду еще конкурсным управляющим МУП «ЧАТ», — подтвердил начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов . — Сейчас срок того договора истек, автобусы надо возвращать. Мы каждый день мониторим их выход на линию, так что все машины в исправном состоянии. Кроме того, в депо «ОГТ» Новичихин пригонит их своим ходом, так что «каннибализма» не будет».

Экс-руководитель Златоустовского следствия не получит ранг судьи

«Андрей Морозов потому и планировал получить в недалеком Саткинском районе статус судьи и неприкосновенность, — комментирует источник в городе. — Но это было реально при условии спокойной плановой отставки, а не обнародованного во всех региональных СМИ принудительного увольнения».

Комментариев нет Андрей Морозов не отвечает на телефонные звонки. Глава Златоуста Вячеслав Жилин находится в отпуске и недоступен для комментариев.

Жители Сосновского района готовят войну бывшему вице-губернатору Андрею Косилову

Жители поселка Светлый ищут защиты от неприятного запаха, который доносится до их квартир с соседнего предприятия «Равис». Через группу «Подслушано в Рощино» в соцсети «ВКонтакте» люди пишут о том, что устали терпеть зловоние. «Господин Косилов, может быть хватит душить народ вонью! В Светлом дышать нечем, а вам все хорошо, бизнес процветает. Почему за счет наших неудобств?» — говорится в обращении к владельцу компании, бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову, который при Михаиле Юревиче курировал в регионе сельское хозяйство. В районе ходят разговоры, что недовольных обстановкой становится все больше, причем и в других населенных пунктах вокруг Рощино, где стоит птицефабрика.

Комментарий: есть и еще одна проблема

«Запах невыносимый идет по поселкам особенно ночью. Сложнее всего ситуация в Славино, потому что там на расстоянии 300–400 метров от жилых домов находятся отстойники «Рависа». В Светлом есть и еще одна проблема — в поселок побежали крысы, — прокомментировала позицию селян депутат Совета депутатов Рощинского сельского поселения Татьяна Дегтярева. — В других регионах есть такие же птицефабрики, но такой вони нет. Есть же технологии. Но зачем в них вкладываться, думает «Равис».

В деле Владимира Рыжука всплывают новые факты

Арест руководителя УФНС по Курганской области Владимира Рыжука по обвинению во взятке вызвал немало слухов и версий происходящего. Сейчас утверждают, к примеру, что Рыжук начал давать следователям показания, в которых появились десятки предприятий, имевших с ним неформальные отношения. Слухмейкеры говорят, что в их числе как крупнейшие предприятия региона, так и небольшие фирмы, всего в этом списке якобы около 100 налогоплательщиков.

Комментарий: следствие продолжается

Слух о таком сотрудничестве Владимира Рыжука со следствием в СУ СКР по Курганской области комментировать отказались. Представитель СУ СКР Евгений Гречкин сообщил: «Следствие по этому уголовному делу продолжается, идет активное выяснение обстоятельств, закрепление доказательств. Других комментариев мы не даем». За ЧП в Шадринске накажут психолога

В области обсуждают ЧП со стрельбой в Шадринске и судьбу девочки, которая взяла в руки пистолет. В официальных заявлениях детского омбудсмена Анны Кузнецовой прозвучало, что «правоохранительные органы выявят все причины и условия совершения данного преступления». Но слухмейкеры замечают, что подросток не подлежит уголовному наказанию до 14 лет, и если речь идет о преступлении, непонятно, кого же накажут за ЧП. «Все в итоге свалят на психолога», — утверждают самые прозорливые.

Комментарий: никаких комментариев по ЧП в Шадринске мы не даем

«Ребенок до 14 лет, конечно, не подлежит уголовному наказанию», — подтвердили в правоохранительных органах области. Других комментариев получить не удалось.

Западная Сибирь

Тобольскую медицину нагрузили строителями СИБУРа

Ситуация в тобольской медицине все хуже и хуже, говорят любители слухов. По их рассказам, местные медработники загружены запредельно — к врачу не попасть, очереди огромные. Горожане считают, что дело осложнилось из-за стройки СИБУРа. «В 100-тысячный город привезли 20 тысяч строителей, а поликлиника все та же, врачей не прибавилось» — ворчат горожане.

Комментарий: нагрузка выросла

«Людей стало больше — нагрузка на врачей выросла», — сообщила заместитель главного врача областной больницы № 3 (в Тобольске ) Юлия Зенкова.

В день выборов закончились призы для победителей викторины

Горожане с разной степенью возмущения обсуждают ситуацию с подарками проходившей в день выборов президента викторины « Тюмень — она моя»: якобы подарки в точках выдачи закончились, их не хватило на всех победителей. Напомним, за правильные ответы на вопросы о Тюмени можно было выиграть бытовую технику, телевизоры, мобильные телефоны. В точках выдачи сразу после выборов возникли большие очереди. Оказалось, что организаторы явно не рассчитали свои силы, выдав слишком большое количество выигрышных купонов.

Комментарий: призы докупят

Все обязательства перед тюменцами организаторы выполнят: призы докупят, выдача возобновится 9 апреля, пояснили в благотворительном фонде развития Тюменской области

Югорских ипотечников просят вернуть субсидии

«Ипотечное агентство Югры» требует от молодых семей вернуть деньги назад. Эту информацию сейчас обсуждают в профильных сообществах в социальных сетях, таких как «Субсидия молодым семьям ХМАО ». Люди рассказывают, что тех, кто участвовал в акциях протеста, приглашают в «Ипотечное агентство Югры», где сообщают, что на момент оформления документов на получение субсидии у них была недвижимость, поэтому никакую льготу они не получат и даже должны будут вернуть всю уплаченную за время ипотеки компенсацию процентной ставки.

Комментарий: все нормально

«Такая ситуация может сложиться потому, что кто-то из супругов участвовал в приватизации общей со своими родителями квартиры в начале 90-х, когда сам был ребенком и мог просто этого не помнить или не знать. То, что в этой ситуации оказались участники акций протеста, — совпадение. Дело в том, что больше полугода назад муниципальные и региональные реестры недвижимости объединились в федеральную, и ИА теперь проверяет всех участников программы, а при обнаружении недвижимости на территории России предъявляет участникам претензии. Претензий к участникам окружной программы разослано несколько сотен с осени прошлого года. С некоторыми идут суды», — прокомментировали в агентстве.

Нефтеюганске усиливается раскол между думой и администрацией

На прошедшем заседании думы Нефтеюганска депутаты в очередной раз отложили на неопределенный срок утверждение генерального плана города. Без наличия этого документа становится практически невозможным выделение участков земли под какие-либо цели, в том числе для реализации государственных программ. Причиной такого демарша со стороны думы источники называют несогласие мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева изменить назначение участка в 9А микрорайоне с зоны жилой застройки на общественно-деловую. Если бы это произошло, на пустыре в микрорайоне развернулось бы строительство гипермаркета сети «Лента» , о котором, как поговаривают информаторы, некая группа депутатов, подконтрольных местному олигарху Степану Пыталеву, уже договорилась с инвестором. Но принципиальная позиция администрации сорвала планы «прикормленных» депутатов, а те в отместку заблокировали принятие генплана.

Комментарий: депутаты не хотят исполнять свою главную обязанность

«Обострившееся противостояние между думой и главой города стало своего рода лакмусовой бумагой, показавшей, кто из депутатского корпуса является лоббистом интересов крупного бизнеса, представителем которого является депутат думы округа Степан Пыталев. А помимо этого, заблокировав вопрос по генплану, некоторые народные избранники показали, что не готовы или не хотят исполнять свою основную обязанность — представлять интересы горожан и решать их насущные вопросы», — говорит источник в политкругах Нефтеюганска.

В тюменских деревнях объявились волки

В городе обсуждают и сельские слухи, тем более, что у многих тюменцев в районах живут родственники и друзья. Согласно одной из таких вестей, в тюменских селах стали слишком часто видеть волков, которые довольно близко подходят к местам обитания людей.

Комментарий: так бывает каждый год, ситуация под контролем

Весной и осенью хищники нередко осмеливаются подходить ближе к людским поселениям, потому что в лесу еды становится мало, и ее тяжелее добывать. Как рассказали в региональном Госохотуправлении, ситуация стандартная, волков и медведей отпугивают выстрелами, а при необходимости стреляют на поражение. Регулировать численность голодных волков продолжат до конца апреля в нескольких районах Тюменской области.

В нижневартовской полиции грядут перемены

Слухмейкеры утверждают, что в нижневартовской полиции грядут кадровые изменения на самом высоком уровне. По информации источника, знакомого с ситуацией, пост должен покинуть начальник УМВД России по Нижневартовску полковник полиции Фанис Хаматов. Известно, что Хаматова назначили на эту должность после скоропостижного увольнения Авдеева, который, по некоторой информации, провалил задачу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в городе. Важным направлением работы Хаматова было как раз исправление «исторического наследия», и, по информации слухачей, назначенный в конце прошлого года Хаматов также не справился с этим.

Комментарий: это не так «Информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

Сургуте не могут решить, кто именно обеспечил явку

Как и ожидалось, в экономической столице Югры развернулось поствыборное обсуждение — кто же из местных и окружных функционеров все-таки обеспечил явку традиционно инертных горожан на избирательные участки. Согласно одной из версий, благодарить за результат выше 65% нужно бывшего вице-губернатора Андрея Филатова , курировавшего местную кампанию и сумевшего перебороть тенденции прошлых лет. Вторая версия более конкретная: согласно ей, Филатов за время последних месяцев подготовки ко дню голосования появлялся в городе от силы несколько раз, а всю грязную работу проводила именно мэрия.

Комментарий: Филатов только несколько раз поучаствовал в штабных заседаниях

«Филатов, по сути, только несколько раз поучаствовал в штабных заседаниях, но никакой особой пользы не принес. Шувалов же смог договориться со спонсорами о выделении 11 квартир на викторину. И в конечном итоге результат дало именно это решение. Сюда же можно присовокупить работу в социальных сетях, которую проводила администрация, всевозможные мелкие конкурсы и так далее. Впрочем, в этом моменте как раз-таки помогал округ. Так что, получается, хвалить надо все-таки Шувалова», — подчеркивает собеседник.

Тюменская оппозиция теряет сторонников

Региональные штабы оппозиционных лидеров в Тюмени после выборов стремительно теряют сторонников. Юношеский пыл и энтузиазм последователей Алексея Навального и Ксении Собчак поугас, говорят в приближенных кругах. Некоторые думают, как устроиться в наступившей реальности, не потерять перспектив в образовании, бизнесе и так далее. А некоторые даже выражают неприкрытые надежды, что либеральные настроения в регионе угаснут безвозвратно.

Комментарий: как у Прохорова , у нас не получится

У сторонников Собчак в регионе большие планы, говорит координатор местного штаба Ксении Антон Михальчук: «В ближайшие месяцы буду заниматься развитием регионального отделения партии „Гражданская инициатива“. Так что планируется только расширение. Затем мы собираемся выходить на выборы в местные думы. Того, что произошло с Михаилом Прохоровым, у нас не будет».

В Сургутском университете может смениться ректор

Источники, близкие к образовательной сфере, рассказывают, что ректор СурГУ Сергей Косенок может быть не утвержден в должности на следующий пятилетний срок. Дело в том, что сейчас изменилась процедура переназначения руководителей вузов регионального уровня. Если раньше их кандидатуры согласовывались в курирующем департаменте в правительстве субъекта Федерации, то теперь кандидата на должность ректора должен утвердить Совет ректоров России, который возглавляет руководитель МГУ Виктор Садовничий . И здесь, говорят, у Косенка могут возникнуть проблемы: активное взаимодействие с другими университетами страны, в том числе с МГУ, осуществляли руководители институтов, факультетов и кафедр СурГУ, зачастую вопреки желанию ректора.

В университете считают, что под руководством Сергея Косенка Сургутский университет теряет профессиональные кадры и научную базу, так, к примеру, принято решение о списании сперкомпьютера — одного из трех в России, смонтированного в вузе в 2014 году специально для физических и геодезических исследований в рамках программы сотрудничества с нефтяными компаниями региона. Однако партнерство с недропользователями в прошлом году было свернуто, и ректор посчитал супермашину ненужной для вуза. Кроме того, источники в университете говорят о непрозрачных и непонятных схемах проведения закупок и финансирования проектов. Как сообщают слухмейкеры, сейчас развернута целая кампания с целью убедить Совет ректоров не утверждать Сергея Косенка в его нынешней должности.

Комментарий: у Косенка есть свои покровители

«Не думаю, что Косенок так просто сдастся. У него есть свои покровители как в округе, так наверняка и в столице, на федеральном уровне. Потому что всякий человек хочет сохранить свой кусок хлеба, желательно с маслом, а еще лучше — с икрой», — говорит источник, близкий к университетским кругам.

В Нижневартовске водителей скорой заставляют оформлять ИП Слухачи из Нижневартовска рассказывают, что руководство местной станции скорой помощи вынуждает своих водителей оформлять индивидуальное предпринимательство. Людям приходится выбирать, открывать ИП, а значит самостоятельно делать отчисления в ПФР , в ФСС, платить налоги, лишаться фактически отпуска и больничных либо искать новую работу. Говорят, водители собираются пикетировать администрацию города.

Комментарий: водителей предоставляет компания

«С декабря прошлого года в штате станции скорой помощи не числится ни одного водителя. Мы занимаемся только оказанием неотложной и скорой помощи, а машины и услуги водителей нам предоставляет компания, с которой у нас договор на обслуживание. Что там у них происходит — я не знаю», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Нижневартовской станции скорой помощи Сергей Карпусь.

В ямальском городе Тарко-Сале в общественной приемной депутата Госдумы от КПРФ Николая Езерского сотрудники полиции обнаружили звуковое передающее устройство. Осматривать помещение силовики пришли по вызову секретаря Пуровского районного отделения КПРФ Елизаветы Сиротининой. Езерский утверждает, что «жучка» ему подбросили «идеологические противники» партии. Впрочем, ходят слухи, что Сироткина сама это сделала, чтобы привлечь внимание к КПРФ. Сейчас прослушивающее устройство находится в полиции. В ближайшее время оно будет отправлено на экспертизу.

Комментарий: пусть разбираются следственные органы

Первый секретарь КПРФ ЯНАО , депутат заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина заявила «ФедералдПресс», что у нее нет никаких предположений, кто мог подложить устройство. «Пусть разбираются следственные органы. Депутат напишет заявление в прокуратуру , потом обратится в СК», — сообщила Елена Кукушкина.

После проигрыша Грудинина на выборах ямальцы обругали активиста Ейко Сэротэтто

На Ямале активист Ейко Сэротэтто призывал коренных малочисленных народов Севера (КМНС) на президентских выборах голосовать за кандидата от КПРФ Павла Грудинина. По слухам, после того, как политик проиграл, жители села Панаевск ополчились против Ейко. «Односельчане его матом покрыли… А виноват ведь каждый в своем выборе», — рассказал один из ямальцев. Были и те, кто призвал Ейко «успокоиться и уметь проигрывать».

Комментарий: я спокоен

Ейко ответил на выпады против него, что он спокоен. По его словам, народ просто «недостоин Грудинина».

Игорь Ракша обвинил тюменцев в «исторической шизофрении»

Тюменский депутат Игорь Ракша заявил, что в Тюмени растет количество психически больных людей. Он связал это с появлением тех граждан, которые называют фашистами призывающих вернуть исторические имена улицам города. По мнению Ракши, это «историческая шизофрения, которая наблюдалась у некоторых личностей, героизирующих имена убийц священников». Он даже задал вопрос представителям психоневрологического диспансера, не из-за таких ли людей возникла необходимость в увеличении мест для лечения психически больных. По словам Ракши, ответа до сих пор не последовало.

Комментарий: сколько мы будем сводить своих граждан с ума?

«Сколько мы будем сводить своих граждан с ума? Может, пора назвать все своими именами, без двойных стандартов, без психически ненормального раздвоения нашего сознания, приводящего к сумасшествию души?» — заявил Игорь Ракша. При этом, по его словам, высказывание об «исторической шизофрении» принадлежит генералу Старшей внешней разведки РФ Леониду Решетникову

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