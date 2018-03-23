Путину и Трампу работать вместе еще шесть лет

Президент России Владимир Путин обновил свой мандат, одержав убедительную победу на недавних всеобщих выборах. Его американский коллега Дональд Трамп в 2020 году скорее всего добьется переизбрания еще на четыре года. Так оценивает ситуацию молодой, но уже известный в профессиональных кругах американский политтехнолог белорусского происхождения Виталий Шкляров

Результатами работы в России собеседник, по его словам, «более чем доволен». Его кандидат получила поддержку свыше 1,2 млн избирателей, добилась существенного снижения своего негативного рейтинга, укрепилась в намерении строить новую политическую партию. Конкретные показатели, по мнению Шклярова, для Собчак сейчас не так уж и существенны, поскольку впереди у нее просматривается еще немало политических циклов, которые он сравнил с олимпийскими. Сам он, по словам молодого человека, готов будет наездами в них участвовать.

"Гордость отобрать нельзя"

Важны же количественные итоги состоявшихся выборов, с точки зрения политтехнолога, прежде всего «для администрации президента» РФ: как показатели эффективности ее собственной деятельности, работы государственной «машины пропаганды», наконец — «сплоченности людей вокруг действующего президента Российской Федерации».

Американец, кстати, охотно признает, что Владимиру Путину изначально не было равных на выборах. Что бы кто ни говорил, «это не отменяет того, что у Владимира Владимировича высокая поддержка. Точка. Владимир Владимирович [в любом случае] победил бы в первом туре. Точка», — сказал он.

Еще год назад Шкляров в беседе с американским журналистом Гленном Гринуолдом, известным своей ролью в публикации разоблачений диссидента-правдоискателя Эдварда Сноудена , предупреждал, что попытки нажима на Россию контрпродуктивны для Запада и ведут лишь к единению людей, включая и либералов, вокруг действующего главы российского государства. Теперь жизнь подтвердила этот прогноз, хотя собеседника это особо и не радует.

"Скандалы, к сожалению, (потому что это не те скандалы, которыми можно гордиться) в данном случае произвели позитивный эффект с точки зрения явки и сплочения, — сказал он. — Я не то чтобы великий провидец, это все очевидно, вот я об этом тогда и сказал".

Под скандалами в данном случае подразумеваются непрерывные нападки на Россию по самым разным поводам — от хакерских атак в политике и использования допинга в спорте до загадочного покушения на бывшего британского шпиона. «Да — и история с Трампом, и история с Терезой Мэй , и санкции те же самые помогали явке [в поддержку] Владимира Путина, — сказал американский политтехнолог. — Когда с Запада есть определенный прессинг, а внутри страны Кремль это использует, как пропагандистское оружие в своих целях, очень все хорошо работает. Видно, что и народ, и элиты сплачиваются за спиной национального лидера».

"По-моему, гордость — это то, что у человека отобрать нельзя. Она сохраняется в любой ситуации", — добавил собеседник. По его словам, он частенько пытается объяснять «людям на Западе», что «русский человек как пружина: его тяжело очень сдавливать, сжимать». И к тому же надо иметь в виду, что «в любой момент пружина может стремительно разжаться», часто с непредсказуемыми последствиями.

Откуда «винтики»

На вопрос о том, что его удивило в прошедшей гонке, Шкляров ответил, что, на его профессиональный взгляд, неудачно сработала команда КПРФ, выдвинувшей кандидатом в президенты страны Павла Грудинина

"В принципе неплохой был кандидат, и эффект новизны очень сильно сработал, — сказал политтехнолог. — [Геннадий] Зюганов сделал рокировку, придал ему очень хорошую кинетическую энергию полета, но они плохо рассчитали траекторию, и ракета улетела черт знает куда".

В целом же белорусского американца, по его признанию, «не перестает удивлять нежелание людей участвовать в политике, неумение увидеть причинно-следственную связь между сменяемостью власти и ростом уровня жизни, экономического благосостояния». На его взгляд, «каждый американец чувствует себя шурупчиком большой машины», без которого и собираемый автомобиль в конечном счете не сойдет с конвейера, «а у нас такой связи нет».

Кстати, Шкляров часто произносил «у нас», имея в виду именно Россию. А в данном конкретном случае стоит, видимо, вспомнить и о том, где и в каком контексте появилось сравнение человека с винтиком. На самом деле это цитата из тоста Иосифа Сталина на приеме в Кремле в честь участников Парада Победы летом 1945 года.

"Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов мало и звание незавидное, — сказал тогда советский лидер, буквально через пару дней произведенный в генералиссимусы. — За людей, которых считают «винтиками» великого государственного механизма, но без которых все мы — маршалы и командующие фронтами и армиями — говоря грубо, ни черта не стоим. Какой-либо «винтик» разладился — и кончено. Я подымаю тост за людей простых, обычных, скромных, за «винтики», которые держат в состоянии активности наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела".

"Трамп удержится на два срока"

Сравнив черты национального характера русских и белорусов, мы со Шкляровым пришли к общему мнению, что первым свойственна размашистость во всем, а вторым — осмотрительность, основательность, осторожность. Так и на Западе, по мнению собеседника, едва ли не все — от обыденной жизни до политики — «носит не размашистый, а спланированный, сфокусированный характер». И план политической кампании там — это по сути «бизнес-план, проведенный ровно по пунктам».

Живое олицетворение такого подхода — Хиллари Клинтон . Кстати, вспоминая о ней, Шкляров и по сей день просит «не забывать», что «по сути она же выиграла», т.е. набрала в общей сложности относительное большинство голосов. Но, конечно, душой предвыборной гонки в США в 2016 году были антиподы — республиканец Трамп и демократ Сандерс, у которого собеседник работал, причем не на рядовых должностях.

Теперь либеральная демократическая оппозиция в США изо всех сил старается торпедировать любые инициативы ненавистного ей президента и свергнуть его самого. Поэтому для меня оказался довольно неожиданным прогноз собеседника о политическом будущем нынешнего хозяина Белого дома.

На вопрос о том, удержится ли Трамп у власти, Шкляров без раздумий ответил: «Думаю, да». И на уточнение, что речь идет о двух президентских сроках, подтвердил: «Да, я тоже так считаю». «Думаю, с экономикой все будет нормально, он удержится на два срока и совершенно не вижу для этого никаких препятствий», — сказал специалист.

Не верит он и в перспективу импичмента действующего президента США. «Если вначале еще был какой-то шанс, было недовольство и внутри Республиканской партии , то сейчас они, по-моему, очень сильно сплотились за его спиной, и ничего подобного даже не видно, — констатировал собеседник. — Плюс не забывайте, что сам процесс импичмента — он длительный, за день-два ничего не делается. А перед выборами сами республиканцы ни в коем случае не захотят подвергнуть себя подобному риску».

Нажим на Россию продолжится

Но если политическое будущее Трампа представляется Шклярову сравнительно безоблачным, то об отношении в Вашингтоне к России он этого сказать никак не может. «Мне кажется, к сожалению, это все будет дальше нарастать», — сказал он о нападках на нашу страну, не ослабевающих уже который год.

По убеждению специалиста, демократы в США, «нащупав брешь» в позициях политического противника, будут упорно ее расширять, тем более, что «ничего нового» у них просто нет. Для примера Шкляров напомнил, что уже добрых полтора десятка высокопоставленных чиновников из администрации Трампа «уволились или были уволены».

Джона Болтона. На следующее утро косвенным подтверждением слов собеседника стало известие о том, что цепочка вынужденных отставок продлилась. Трамп, как и предсказывали аналитики, сместил своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера и назначил вместо него бывшего постпреда США при ООН

Надо ли бояться Болтона

Последний — человек давно и хорошо известный, причем как убежденный внешнеполитический «ястреб», крайне негативно относящийся, в частности, к России. Разумеется, у нас это вызвало тревогу общественности и СМИ. Но я прошлым летом вернулся из Вашингтона после того, как проработал там более двух десятков лет, и этих алармистских настроений не разделяю.

Болтон — прежде всего служака, который и в ООН, и на всех остальных постах твердо проводил линию руководства своей Республиканской партии. И ему прекрасно известно, что его предшественник поплатился высокой должностью, в частности, за то, что не пресек неприятных для Трампа утечек из Белого дома (в том числе и по поводу рабочих контактов президента США с российским коллегой). Да и вообще позволял себе порой «свое суждение иметь» по данному вопросу — например, на международной конференции в Мюнхене. Думаю, новый назначенец подобных ошибок делать не станет.

О Болтоне спрашивали и главу МИД РФ Сергея Лаврова , находящегося с визитом в Ханое . Он назвал данное кадровое решение внутренним делом США, а при этом выразил уверенность, что «линия президента США Дональда Трампа, несмотря ни на что, направлена на нормализацию отношений с Россией и на налаживание взаимодействия в интересах всех».

На мой взгляд, иначе, в общем-то, и быть не может. Ведь если не произойдет чего-то из ряда вон выходящего и прогнозы сбудутся, то нынешним лидерам России и США предстоит работать рука об руку вплоть до 2024 года.