Жители Калуги выбрали для благоустройства набережную вдоль Яченского водохранилища

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Проект благоустройства набережной, расположенной вдоль Яченского водохранилища в Калуге, набрал наибольшее количество голосов по итогам рейтингового голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Всего в регионе проголосовали более половины жителей, имеющих соответствующее право, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства Калужской области

"Первую строчку по итогам голосования заняла набережная, расположенная вдоль Яченского водохранилища, — 67 тыс. 657 голосов, вторую — ландшафтный парк отдыха «Березуйский парк», — 52 тыс. 947 голосов, на третьем месте сквер имени космонавта Волкова — 30 тыс. 321 голосов", — уточнили в пресс-службе.

Как уточнили в городской управе Калуги, на набережной планируют разместить спортивно-рекреационные объекты, пешеходные и велосипедные дорожки. Также появится Красная площадь, на которой будут проходит событийные и развлекательные мероприятия. Кроме того, на набережной откроют кафе, пункт проката, обсуждают размещение одного из объектов музея космонавтики. Ландшафтное место отдыха «Березуйский парк» соединит два городских парка в единую зону отдыха возле Каменного моста — одной из главных исторических достопримечательностей Калуги.

По данным областного правительства, всего в голосовании 18 марта приняли участие более 250 тыс. человек. Голосовали жители 11 муниципальных образований. По результатам предложений граждан на выбор было представили 69 общественных территорий.

На реализацию проекта в регионе в 2018 году предусмотрели 340,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 152,4 млн рублей. В областном бюджете на 2018 год выделили более 188 млн рублей, что на 120 млн рублей больше, чем было необходимо по условиям софинансирования.