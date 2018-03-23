Челябинская четвероклассница решает примеры с феноменальной скоростью — 0,2 секунды на каждый — и одновременно читает стихи наизусть

Сколько вам нужно времени, чтобы из 97 вычесть 58? Пара секунд? А десятилетняя Полина Закировская с легкостью решит такой пример за 0,2 секунды, да не один, а 99 подряд. А если чуть меньше, то одновременно будет читать наизусть стихотворение Бунина или Пушкина. Чтобы так натренироваться, ушло всего полгода, а теперь девочка считается первой в городе по скорости счета в своем возрастной категории и даже входит в топ-500 по миру.

Отвести Полину в школу ментальной арифметики AMAkids родители решили совместно. Говорят, увидели шоу с Максимом Галкиным и захотели тоже взрастить в дочке математического вундеркинда. А четвероклассница как ребенок увлекающийся, хоть и не называет математику самым любимым предметом, была двумя руками «за».

— Полина вообще все предметы любит, в школе учится хорошо, но не круглая отличница. Очень любит читать и еще английским занимается, — рассказал «Хорошим новостям» папа Сергей.

И за полгода результат превзошел все ожидания: ученица обогнала сверстников не только в школе, но и во всем городе: на специальной единой платформе, по которой и проверяется скорость счета, Полина вырвалась на первое место в Челябинске , вошла в топ-250 по России и топ-500 в мире. Поначалу же девочка решала примеры со средней скоростью, а высот в ментальной арифметике добилась стараниями и регулярными тренировками: каждый день часик-другой совершенствует навык. Но ни для нее, ни для родителей рекорды не были самоцелью: Полина воспринимает это с азартом, как игру, состязание с собой.

— Когда Полина пришла, он считала со стандартной скоростью — 1 секунда и решала подряд не сбиваясь 10 примеров. Она сама девочка целеустремленная, много занимается, — пояснила «Хорошим новостям» педагог Лина

Сейчас Полина стремится к тому, чтобы решать 99 примеров на сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел со скоростью 0,2 секунды на каждый и при этом декламировать стихотворение. С чтением наизусть она пока может решать 60 примеров, не сбавляя темпа. Также в школе практикуют решение примеров одновременно с физическими нагрузками: приседаниями или отжиманиями. В этом как раз и заключается суть методики, которую разработал украинец Владимир Федяй (она уже распространилась в 60-ти странах): одновременная работа обоих полушарий должна повышать скорость восприятия информации.