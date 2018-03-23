Диджей попался на контрабанде запуганных вуду нигериек для секса

Полиция Испании спасла 39 женщин и девочек, нелегально привезенных в страну из Нигерии для занятия проституцией. Об этом сообщает BBC News.

В общей сложности в ходе операции были арестованы 89 человек, в том числе известные нигерийский диджей. Его имя пока не называется, однако сообщается, что он помогал переправлять жертв и организовывал предоставление секс-услуг по всей стране. Его поймали, когда он возвращался в Испанию после записи нового клипа.

Италию. Как сообщается, расследование началось после поступившей жалобы от несовершеннолетней. Она рассказала, что ее вовлекли в схему, угрожая ритуалами вуду. Девочку вместе с другими пострадавшими привезли в Испанию через Ливию

В Европоле указали, что пострадавших держали в отвратительных условиях в пещерах и постоянно запугивали вуду. Женщин заставляли обслуживать клиентов и гасить долг в 30 тысяч евро.

Операция, проведенная при участии стражей порядка из Великобритании и Нигерии, стала одной из крупнейших по пресечению торговли людьми в Европе. В ее ходе обыски прошли в 41 доме в 11 испанских городах и одном британском. Были также заморожены банковские счета, через которые злоумышленники, предположительно, провели более 300 тысяч евро.