Сбор негатива или езда с превышением. Что стоит за штрафами Слуцкого?

СМИ нашли у автомобиля председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого около тысячи штрафов, общая сумма которых превышает 1,7 миллиона рублей. Из нарушений чаще всего, по утверждениям журналистов, встречается превышение скорости, езда по обочине, встречной полосе и другие. При этом за сутки с момента заявления комиссии ГД по этике, машина 10 раз нарушила ПДД, сообщает «Говорит Москва ».

«Во-первых, я эти штрафы не видел. Любой депутат отвечает за себя, я не могу тут поучать Слуцкого. Во-вторых, есть механизм принуждения к уплате штрафов, есть правоприменение, законодательство. В этой части депутаты Госдумы не имеют никаких привилегий. Они могут быть подвергнуты административному наказанию. Если у коллеги есть неоплаченные штрафы, то это его личное дело и дело правоприменителя. Сейчас начинают всех блох собирать: и то, что было, и то, чего не было. Идёт попытка набрать побольше негатива», — отметил депутат.

Депутат Лысаков ответил бойкотом на бойкот со стороны СМИ В свою очередь, экс-начальник Главного управления ГАИ-ГИБДД МВД России Владимир Фёдоров в эфире НСН предположил, что за рулём автомобиля находился не Слуцкий.

«При наличии камер всё возможно. Это же проехать десять камер с превышением — вот и всё. Я не думаю, что он сам за рулём. Есть водитель, поэтому тут надо разбираться и наказывать», — считает Фёдоров.

Напомним, ранее некоторые журналисты обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Данный вопрос был рассмотрен думской комиссией по этике. Она пришла к выводу, что никаких нарушений со стороны депутата не было. В свою очередь, некоторые СМИ в ответ объявили Госдуме бойкот.