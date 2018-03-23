Подача заявок на премию «Наше Подмосковье» открывается 26 марта

Премия добрых дел «Наше Подмосковье» в этом году стартует раньше времени. Заявки начнут принимать уже с понедельника, 26 марта. Это значит, что у участников будет больше времени на подготовку.

Всего 2018 победителей премии ждет 180 миллионов рублей. Выиграть их, говорят организаторы конкурса, вполне реально. Евгению Протасову удалось это сделать в прошлом году благодаря проекту «Дайвинг без границ». Под водой вместе с ним путешествуют люди с ограниченными физическими возможностями.

Есть с задержкой развития и те, кто потерял руки и ноги. Премия позволила мне расшириться, было закуплено оборудование, чтобы охватить больший круг людей

— Евгений Протасов, победитель премии 2017 года.

В этом году премия стартует раньше. Заявки на сайте нашеподмосковье.рф начнут принимать уже с понедельника, 26 марта, а закончат 30 мая. Сроки увеличены, для того, чтобы дать большему количеству людей заявить о своих проектах.

Эта премия стала движением. За два года более 150 тысяч человек приняли участие. Я был на церемонии в прошлом году. И был очень растроган. В зале такое количество сердец было

Евгений Князев , председатель жюри, рассказал журналистам, что в этом году у премии новые условия. Они касаются второго этапа конкурса, который пройдет с 13 июня по 20 июля. Тогда будет проходить презентации проектов в районах. Конкурсантов там будут оценивать профильные эксперты.

Решили организовать дополнительную экспертизу проектов профильными организациями по семи направлениям, плюс — это агентство «Аси», офицеры России , клуб «Армия», движение волонтеров

— Евгений Князев, ректор театрального института имени Бориса Щукина.

В конкурсе объявлено семь номинаций: «здоровый образ жизни», «инновационные технологии», «гражданская инициатива», «добровольчество», «экология», «культура и творчество» и «патриотка». Все они будут поделены на четыре категории, в зависимости от количества участников, которые задействованы в проекте.

Критерии: социальная значимость, результаты, уникальность и охват аудитории. Но для меня сводиться все к тому, какую пользу приносит и какому количеству людей

В этом году в премии «добрых дел», как ее называют члены жюри, будет одна новая номинация — «Добровольчество». Там будут оценивать проекты волонтеров.

В сентябре, когда будут подводиться итоги, посмотрим на тех ребят, которые будут представлять регион в год Добровольцев. Мы предложим проекты зарегистрировать в единой системе, и можно будет стать партнером этого проекта

Третий завершающий этап пройдет с 23 июля по 10 августа. Это время подведения итогов. Церемония награждения победителей состоится в сентябре в какой-нибудь

усадьбе или даже стадионе, чтобы вместить всех участников.