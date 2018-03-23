Марш, марш, левой: как проходит репетиция Парада Победы

23 марта 2018 года в Отдельной дивизии оперативного назначения Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации состоялась открытая тренировка солдат и офицеров Росгвардии, которые примут участие в Параде Победы.

В этом году в сводный полк войдут три парадных расчета разных подразделений Росгвардии. Корреспондент «ВМ» отправился в расположение дивизии, чтобы узнать секреты подготовки к главному параду страны. На фоне зимнего пейзажа стройные колонны бойцов выглядят особенно внушительно. Звук синхронных шагов, слышный еще на подходе к части, подтверждает: уровень подготовки этих воинов действительно высок. 9 мая военнослужащим Росгвардии предстоит принять участие в Параде Победы на Красной площади. Чтобы достойно выступить на таком важном мероприятии, военнослужащим необходимо тренироваться не менее четырех часов в день. И они стараются, ведь участие в Параде— это честь для воина.

-Я пошел в армию, чтобы прочувствовать все то, о чем мне рассказывали отец и деды. — поделился с «ВМ» рядовой Андрей Гаврилов , который в этом году дебютирует в Параде Победы. –Когда меня распределили в Росгвардию, я узнал, что нашему подразделению доведется промаршировать по главной площади страны. К этому я готовлюсь с самого начала службы.

Большая часть военнослужащих парадного полка Росгвардии это солдаты-срочники. Не все из них свяжут свою жизнь с армией, и парад 2018 года— их единственная возможность ощутить, что же чувствовали их предки, воевавшие в Великую Отечественную.

-Мой прадед Иван Ивлев героически прошел всю войну, был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги», -рассказал рядовой Олег Кузьмин . –К сожалению, я был совсем ребенком, когда он умер, и сам его не помню. Но о боевом пути и подвигах прадеда мне много рассказывала мать.

Тренировки солдат не только интересны, но и требуют массы сил и упорства. «Коробки»— так называют военные строй с равным количеством колонн и шеренг— должны двигаться синхронно и слаженно. 9 мая им предстоит пройти 220 шагов по Красной площади. От Главного Исторического музея до Спасской башни Кремля полк будет двигаться со скоростью 120 шагов в минуту. На руках у фланговых красные повязки с номером шеренги. Для того, чтобы бойцы быстрее запомнили свои места, каждый из них такэе пронумерован.

Задача усложняется тем, что в этом году парадный полк состоит из разных подразделений: вместе с дивизией Дзержинского по Красной площади промаршируют курсанты Саратовского военного института войск Национальной гвардии.

Чеканя шаг под звуки оркестра, сводный полк марширует мимо командирской трибуны. Во главе строя знаменосцы и вооруженный шашками почетный караул. Участники парада равняются на трибуну и выполняют воинское приветствие. Тренировочный парад сегодня принимают командиры обоих подразделений: командир дивизии Дзержинского генерал-майор Дмитрий Черепанов и начальник Саратовского института войск национальной гвардии Сергей Мухоед.

-В Параде на Красной площади институт примет участие первый раз, -сообщил Мухоед. — До этого мы выступали в нем лишь на Поклонной горе, еще в прошлом веке. Участие в этом мероприятии— очень ответственная миссия. Мы никогда ранее не ходили строем по брусчатке. Наши курсанты усердно постигают тонкости строевой науки, чтобы идеально промаршировать.

По словам начальника Саратовского института войск Национальной гвардии, у качества исполнения парада множество критериев. Имеют значение уровень подъема ноги, поворота головы и даже исполнение строевой песни. На этой тренировке гвардейцы пели гимн Росгвардии и песню " Москва , звонят колокола". Чтобы строй считался идеальным, он должен быть ровным даже по диагонали. Для достижения слаженности бойцы ежедневно проходят по плацу более семи километров.

В параде 2018 года примут участие подразделения бойцов и курсантов Росгвардии, а также, впервые, боевая техника гвардейцев.

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