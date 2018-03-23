Ещё
Sky: 18-летний исполнитель теракта в лондонском метро осужден на пожизненное заключение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Sky: 18-летний исполнитель теракта в лондонском метро осужден на пожизненное заключение 

ТАСС 22 минуты назад
ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Центральный криминальный суд Великобритании — Олд-Бэйли — осудил в пятницу на пожизненное заключение выходца из Ирака Ахмеда Хасана, который был признан виновным в покушении на убийство при совершении теракта в поезде лондонского метро осенью прошлого года. Об этом сообщил в эфире телеканал Sky News.
Согласно приговору, минимальное пребывание Хасана под стражей составит 34 года, то есть ранее этого срока он не может попасть под амнистию.
15 сентября 2017 года в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green лондонского метрополитена в результате взрыва пострадал 51 человек. Взрывное устройство, запрятанное в ведре у дверей вагона, сработало не полностью. Самодельная бомба была начинена ножевыми лезвиями, шурупами и металлической шрапнелью.
ТАСС: последние новости
Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку Около 300 человек пятый день ищут подростка, пропавшего в день рождения под Волгоградом Куйвашев внес в Заксобрание законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ480
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ82
Новый советник Трампа готов развязать большую войну200
Все супероружие РФ показали в одном видео133
Минфин готовится пойти на риск102
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение