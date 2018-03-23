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Тюменские таможенники задержали груз с 21 тонной насвая
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Тюменские таможенники задержали груз с 21 тонной насвая 

72.ru 32 минуты назад
Фото: 72.ru
Тюменские таможенники задержали граждан Казахстана, которые попытались перевезти через границу более 21 тонны насвая. Грузовик «Камаз» с запрещенным грузом задержали в пункте пропуска МАПП «Петухово». Вещество находилось в коробках с сигаретами. Груз осмотрели пограничники, а потом его передали сотрудникам тюменской таможни. — Было изъято 800 коробок гранулированного вещества черного цвета общим весом более 21 тонны. Маркировка на упаковках отсутствует. Вещество было упаковано в полиэтиленовые пакеты и, в свою очередь, в картонные коробки. Все сопроводительные документы были оформлены на груз «фасоль», — сообщили в пресс-службы Тюменской таможни. По данному факту возбуждено административное дело за несоблюдение договоров стран Евразийского экономического союза.
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