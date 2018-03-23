Сергей Рябков: Лондон поставляет мировому сообществу низкопробный информпродукт

В условиях, когда Великобритания продолжает отказываться от открытого взаимодействия с Россией по делу Скрипаля и бездоказательными обвинениями настраивает против Москвы другие европейские государства, важно отделять реальность от вымысла. О фактах о так называемом отравляющем веществе «Новичок» и ситуации вокруг расследования дела Скрипаля в эксклюзивном комментарии ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Евросоюз принял решение отозвать посла в России для консультаций. Также сообщается, что некоторые европейские страны рассматривают возможность выслать российских дипломатов или отозвать своих послов в связи с обвинениями в адрес России по делу Скрипаля. Как вы могли бы это прокомментировать?

— Евросоюз в целом и каждая страна по отдельности, разумеется, могут принимать решения так, как они считают правильным, но последствия этих решений, разумеется, будут обоюдоострыми, как коллеги в Евросоюзе могли убедиться во множестве ситуаций такого спорного по своему характеру содержания. Мы всю свою позицию изложили в полном объеме уже не один раз. Если в Евросоюзе не хотят с ней считаться, пренебрегают очень серьезными нестыковками, которые для нас очевидны в британской позиции, это по большому счету свидетельство отказа Евросоюза от работы с фактами и с реальностью и отражение того, что понятие внутриеэсовской солидарности выше здравого смысла. Подобного рода проявления стали «дежурным блюдом» в политике ряда стран.

Еще один момент, который обращает на себя внимание в происходящем в последние дни, это постоянное стремление переключить внимание общественности в самих странах ЕС и международного сообщества в целом с содержательной стороны этого дела на те эмоции, ярлыки, клише, которые идут нескончаемым потоком из ряда столиц и которые усилиями СМИ на Западе не просто «наклеиваются» на нашу линию, но отпечатываются в сознании тех, кто потребляет этот низкопробный информпродукт.

— Британия по-прежнему отказывается сотрудничать с Россией в расследовании произошедшего в Солсбери?

— Мы говорим сейчас абсолютно в разных плоскостях с Великобританией и ее единомышленниками. Мы в России говорим по существу, говорим о деле, фокусируемся на непреложных, непререкаемых фактах, среди которых — откровенное нежелание Лондона и потакающих ему других столиц каким бы то ни было образом делиться с нами фактами, без которых просто невозможно нормальное серьезное обсуждение этой темы. Вместо этого Лондон старательно выстраивает цепочки обвинений в адрес Москвы, нанизывая на свою «аргументационную нить» все что угодно, начиная от дела Сергея Магнитского и заканчивая мифическими хакерскими атаками, исходящими якобы от России. Туда приплетено все — и Крым , и Донбасс, все что угодно. Вы видели сами, как эта «методичка», которая озвучивается в режиме проигрывания граммофонной пластинки на разных международных площадках, прозвучала и на мидовском брифинге со стороны представителя Великобритании. То, что мы перечисляем в виде конкретных вопросов, без ответа на которые невозможно вести предметный диалог, это просто отбрасывается.

Все вновь уходит в плоскость рассуждений о некой дезинформации, которая якобы исходит из Москвы. А в чем эта дезинформация? Где ее видят британские коллеги? Чтобы была дезинформация, должна существовать информация. У нас нет никакой информации о том, что произошло в Солсбери и как осуществляются следственные действия. Так что это все трескотня и попытка ввести малокомпетентную аудиторию в заблуждение.

Но мы готовы к тому, что все эти недостойные приемы, приемы политико-психологической информационной войны будут и дальше применяться со стороны Лондона и других столиц, которые опять ровняют антироссийский строй.

— Есть ли у нас информация о состоянии Скрипаля и его дочери?

— Нет, никакой информации нет вообще. Та серия сообщений, которая на эту тему прошла по британским СМИ, конечно, нами отфиксирована. Но одно дело газетные публикации и «вбросы» в интернет, а другое дело официальные сведения, получаемые от властей. Это разные категории.

Мы не можем основываться на слухах, информационных вбросах, тем более что ничего, кроме передергивания реального положения дел, со стороны официальных лиц Великобритании в последние дни мы не слышали. Так что доверия к британской стороне быть не может.

— Идут ли контакты с ОЗХО по тому расследованию, которая проводит эта организация?

— Ведем и будем продолжать. Нам не хотелось бы, что бы эта уважаемая организация, являющаяся, наверное, одной из самых успешных в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, в прямом смысле слова пошла на поводу у британцев и увлеклась поиском легалистских аргументов, которые помогли бы секретариату этой организации закамуфлировать собственное нежелание отвечать на многочисленные вопросы, которые у нас есть и к ним тоже: как, в каком формате, на какой основе они взаимодействуют с британцами, — все то, что в последние дни тоже неоднократно озвучивалось нашими представителями на профильных площадках.

— В СМИ продолжают появляться интервью различных разработчиков так называемого «Новичка». Не противоречит ли это тому, что официально ни в СССР, ни в России не существовало разработки такого отравляющего вещества?

— Я подчеркиваю, что для того, чтобы то или иное поражающее средство было поставлено на вооружение, я в данной ситуации говорю о периоде, когда такое было возможно, то есть до присоединения нашей страны к ОЗХО, нужно было пройти серию сложнейших процедур. Я уверен, что даже непосвященным понятно, что решения такого рода принимались не на уровне разработчиков тех или иных веществ.

Люди, которые сейчас высказываются по данному вопросу, открыто говорят о том, в каких подразделениях каких структур они работали. Именно поэтому мы сейчас подчеркиваем, что они не могли владеть полнотой картины. Если по каким-то причинам англичане свой химический агент А234 назвали «Новичком», — это вопрос к ним и тем нашим согражданам, которые в последние годы и десятилетия проживают на Западе.

У нас такого средства поражения, по смыслу Конвенции отравляющего вещества, не было, оно не было принято на вооружение и, соответственно, именно по этой причине, оно отсутствует в списочных веществах, которые заявлены в рамках Конвенции, просто потому, что оно не состояло на вооружении, его не было у нас. Такие разработки, которые могли бы рассматриваться как создание ОВ под кодовым называнием «Новичок», не существовали и не существуют. Все остальное — это домыслы.

Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что некоторое время назад в Великобритании был показан телесериал, в котором по сюжету авторы использовали слово «Новичок», описывая применение того или иного нам неизвестного химического средства. Неужели вы думаете, что авторы этого телесериала получили сведения на эту тему из России? Это все тот же самый источник, который где-то есть на Западе, или источники (во множественном числе) сейчас пытаются использовать ситуацию для шельмования России в качестве одного из участников Конвенции (о запрещении химического оружия).

Наш послужной список в рамках ОЗХО безупречный, безукоризненный, никаких претензий к нам быть просто не может, это неоднократно подтверждалось самой организацией. Если сейчас ОЗХО в силу тех или иных причин начинает втягиваться в грязные политические игры, то это уже новая ситуация, с ней тоже придется иметь дело. Будем работать над выправлением этой ситуации, над восстановлением нормальной работы с точки зрения взаимодействия государств-членов и технического секретариата ОЗХО.

— Как сообщалось, посольство Великобритании в Москве после брифинга, прошедшего в МИД РФ , также организовало встречу с иностранными дипломатами. Были ли на ней представители российского МИД?

— Они нас не приглашали. Это тоже свидетельство ровно такого настроя — они не привыкли слушать правду, особенно, когда она неприятная. Они привыкли слушать только себя, считая, что все остальные должны слушать их. Именно так это прозвучало в комментариях из зала в ходе мидовского брифинга. ​

Беседовала Мария Хренова