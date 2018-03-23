Евгений Сатановский: Бельгию и Швецию ждет судьба Франции 

Ситуация с захватом заложников в коммуне Требе стала 11-м терактом, который произошел во Франции с начала 2015 года. Террорист, объявивший себя членом ИГ ворвался в магазин и захватил там заложников. Один человек погиб, ещё один тяжело ранен. Всего во время этих трагедий пострадали более 240 человек.
В чем причины произошедшего и чего стоит ждать в дальнейшем, «Русской Семёрке» рассказали в научном центре «Института Ближнего Востока».
“В той же Бельгии или Швеции ситуация развивается по французскому сценарию, ” — рассказал основатель и руководитель центра Евгений Сатановский, — «Там сейчас тоже наблюдается бешеный поток исламистов, просто ситуация ещё не дошла до масштабов Пятой республики. Правоохранители бессильны против мигрантов, которые не собираются социализироваться. Можно заметить, что где беженцев меньше, там и преступность меньше.»
К слову, за промежуток с 2015 года Франция лидирует по террористическим нападениям. За ней с 8 терактами идет Германия, а замыкает тройку лидеров Бельгия с 5 терактами.
*ИГ — организация, запрещенная в России