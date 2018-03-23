В Орле сегодня, 23 марта, прошла ярмарка вакансий, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
Порядка 50 работодателей представили свыше 650 свободных рабочих мест для жителей региона в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке имени И. А. Бунина.
По словам начальника Управления труда и занятости Орловской области Анатолия Майорова, ярмарки вакансий это один из самых эффективных способов взаимодействия работодателей и потенциальных сотрудников.
«Здесь граждане, находящиеся в поиске работы, могут пройти собеседование, узнать о перспективах трудоустройства, карьерного роста, социальных гарантиях», — приводит его слова пресс-служба.
Орловцы познакомились с банком вакансий Орловской области. Свободные рабочие места представили медицинские, образовательные и социальные учреждения. Среди них Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой, Городская больница им. С. П. Боткина, Областной геронтологический центр, Орловский технологический техникум, детские сады, торговые сети ТЦ «Атолл», ООО Гипермаркет «Лента», сельхозпредприятия ООО «Керама Марацци», АО «Протон-Электротекс» и др.
Также все желающие получили консультации по профессиональной ориентации и профобучению, трудоустройству инвалидов, узнали о госуслугах, оказываемых службой занятости.
Сообщение Орловцам предложили работу на «Керама Марацци» и в ТЦ «Линия» появились сначала на РИА 57.