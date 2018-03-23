Орловцам предложили работу на «Керама Марацци» и в ТЦ «Линия»

Порядка 50 работодателей представили свыше 650 свободных рабочих мест для жителей региона в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке имени И. А. Бунина.

По словам начальника Управления труда и занятости Орловской области Анатолия Майорова, ярмарки вакансий это один из самых эффективных способов взаимодействия работодателей и потенциальных сотрудников.

«Здесь граждане, находящиеся в поиске работы, могут пройти собеседование, узнать о перспективах трудоустройства, карьерного роста, социальных гарантиях», — приводит его слова пресс-служба.

Орловцы познакомились с банком вакансий Орловской области. Свободные рабочие места представили медицинские, образовательные и социальные учреждения. Среди них Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой, Городская больница им. С. П. Боткина, Областной геронтологический центр, Орловский технологический техникум, детские сады, торговые сети ТЦ «Атолл», ООО Гипермаркет «Лента» , сельхозпредприятия ООО «Керама Марацци», АО «Протон-Электротекс» и др.

Также все желающие получили консультации по профессиональной ориентации и профобучению, трудоустройству инвалидов, узнали о госуслугах, оказываемых службой занятости.