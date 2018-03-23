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Увеличены штрафы за несанкционированную торговлю в Калининграде
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Увеличены штрафы за несанкционированную торговлю в Калининграде 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
За несанкционированную торговлю в Калининграде теперь будут штрафовать без предупреждений. За внесение изменений в «Кодекс об административных правонарушениях» проголосовали депутаты областной думы.
Ранее предприниматели получали предупреждения и продолжали торговать — в неположенных местах и без разрешения местных властей.
Как сообщили в министерстве по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли, размер штрафа увеличен до 4 тысяч рублей (ранее первичный штраф составлял 2-3 тысячи рублей). При повторном нарушении торговец заплатит уже 5 тысяч рублей.
«В преддверии чемпионата мира по футболу наведение порядка на улицах города особо актуально. Несанкционированная торговля не только ухудшает облик города, но и наносит значительный ущерб его экономике, способствует развитию недобросовестной конкуренции», — подчеркнул министр Дмитрий Кусков.
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