Увеличены штрафы за несанкционированную торговлю в Калининграде

За несанкционированную торговлю в Калининграде теперь будут штрафовать без предупреждений. За внесение изменений в «Кодекс об административных правонарушениях» проголосовали депутаты областной думы.

Ранее предприниматели получали предупреждения и продолжали торговать — в неположенных местах и без разрешения местных властей.

Как сообщили в министерстве по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли, размер штрафа увеличен до 4 тысяч рублей (ранее первичный штраф составлял 2-3 тысячи рублей). При повторном нарушении торговец заплатит уже 5 тысяч рублей.