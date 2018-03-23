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В Мордовии прошел учебно-методический сбор по подготовке весенней призывной кампании
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В Мордовии прошел учебно-методический сбор по подготовке весенней призывной кампании 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В нем приняли участие военный комиссар региона Игорь Тихомиров, зампредседателя правительства Геннадий Комусов, представители министерств и ведомств республики, главы муниципальных образований, врачи, руководящие работой комиссий по медицинскому осмотру граждан.
В здании Мордовского государственного национального драматического театра состоялся учебно-методической сбор в рамках подготовки республики к весенней призывной кампании.
В нем приняли участие военный комиссар региона Игорь Тихомиров, заместитель председателя правительства Геннадий Комусов, заместители руководителей министерств и ведомств республики, главы муниципальных образований, врачи, руководящие работой комиссий по медицинскому осмотру граждан.
Были подведены итоги подготовки и призыва граждан на военную службу осенью 2017 года и выработаны рекомендации для улучшения этой работы весной 2018 года, проанализированы проблемные вопросы в подготовке молодежи к военной службе, проведении призыва граждан на военную службу, организации медицинского осмотра призывников и их отправки к местам прохождения службы в ходе весенней призывной кампании 2018 года.
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