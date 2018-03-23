НТВ рассказал о подтасовках составителей «карты нарушений» из движения «Голос» 

Один из лидеров движения «Голос» напал на съемочную группу НТВ, пригрозив «убить» девушку — тележурналиста. Об этом говорится в репортаже этого телеканала, посвященного деятельности движения в защиту прав избирателей «Голос».
Телеканал НТВ в рамках передачи «ЧП. Расследование» опубликовал второй репортаж о деятельности «Голоса». Особое внимание в выпуске уделено активисту движения Роману Удоту, которого журналисты встретили в московском аэропорту «Шереметьево» перед вылетом в Брюссель. Встреча с журналистами активиста вывела из себя: Удот вел себя агрессивно при виде съемочной группы, распускал руки, пытался разбить камеру, и даже неоднократно угрожал убить журналистку НТВ, — причем, все это в присутствии сотрудников охраны аэропорта и полиции.
Причина неадекватного поведения Удота, в общем-то, понятна: несмотря на максимум приложенных усилий, чтобы поставить под сомнение легитимность выборов 18 марта, активистам движения «Голос» этого сделать не удалось, что наверняка огорчило их кураторов из Брюсселя и других западных столиц, полагают журналисты телеканала.
Особый провал движение «Голос» постиг в создании так называемой «карты нарушений», принцип работы которой заключался в сборе непроверенной информации от простых рядовых пользователей Сети с последующим внесением этих по сути слухов и домыслов в «карту нарушений».
Публикуемые «Голосом» не соответствовали реальности: в одних случаях «пользователи» путали избирательные участки в школах и больницах, находящиеся в разных городах. В других — предоставляли информацию о якобы нарушающих закон мероприятиях на избирательных участках, которые в итоге были опровергнуты представители избирательной комиссии. Но «вишенкой на торте» оказались сообщения о нарушениях, которые по тексту дублировались слово в слово с докладами движения о нарушениях 2012 года. Если учесть, что «Голос» предоставил в Европарламент информацию о 3200 нарушениях, остается лишь догадываться, сколько из них оказались фейками.
Кроме того, в распоряжении портала Лайф оказалось видео переговоров участников движений «Голос», «Сонар» и «Гражданин наблюдатель», которые были намерены «подогнать» так называемую «карту нарушений» под нужды западных спонсоров. На встрече присутствовали около 200 человек, а общее руководство осуществлял все тот же координатор «Голоса» Роман Удот.
Как ранее уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в день выборов «Голос» отличился и еще одним вбросом. На карте нарушений «Голоса» появилось видео с «подвозом избирателей на участок». Якобы один из наблюдателей снял, как на участок приехал микроавтобус «Газель» с молодежью. Однако позже выяснилось, что опубликованное «Голосом» видео обрезано. Из оригинала же становится ясно, что молодые люди собрались у «Газели» вовсе не из-за того, что приехали на ней: они просто снимали на свои телефоны свинью, которая оказалась в автомобиле.
Ранее НТВ выпустил первый репортаж, посвященный «Голосу», в котором говорилось: движение ведет провокационную деятельность и спонсируется из-за рубежа. В частности, была обнародована запись разговора, в котором неформальный лидер «Голоса» Лилия Шибанова и глава одного из западных полуофициальных НКО обсуждали, как действовать 18 марта и после оглашения итогов голосования. По информации авторов выпуска, руководители «Голоса» привлекли более 7000 тысяч волонтеров для того, чтобы отслеживать онлайн-трансляции с избирательных участков в день голосования. Им заранее была поставлена задача дискредитировать результаты выборов, независимо от того, как они закончатся.
Напомним, по предварительным итогам выборов 18 марта, сообщает ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин победил с результатом в 76,69% голосов. За него проголосовали 56 млн 430 тыс. 712 избирателей.