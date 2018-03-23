НТВ рассказал о подтасовках составителей «карты нарушений» из движения «Голос»

Один из лидеров движения «Голос» напал на съемочную группу НТВ, пригрозив «убить» девушку — тележурналиста. Об этом говорится в репортаже этого телеканала, посвященного деятельности движения в защиту прав избирателей «Голос».

Телеканал НТВ в рамках передачи «ЧП. Расследование» опубликовал второй репортаж о деятельности «Голоса». Особое внимание в выпуске уделено активисту движения Роману Удоту, которого журналисты встретили в московском аэропорту «Шереметьево» перед вылетом в Брюссель . Встреча с журналистами активиста вывела из себя: Удот вел себя агрессивно при виде съемочной группы, распускал руки, пытался разбить камеру, и даже неоднократно угрожал убить журналистку НТВ, — причем, все это в присутствии сотрудников охраны аэропорта и полиции.

Причина неадекватного поведения Удота, в общем-то, понятна: несмотря на максимум приложенных усилий, чтобы поставить под сомнение легитимность выборов 18 марта, активистам движения «Голос» этого сделать не удалось, что наверняка огорчило их кураторов из Брюсселя и других западных столиц, полагают журналисты телеканала.

Особый провал движение «Голос» постиг в создании так называемой «карты нарушений», принцип работы которой заключался в сборе непроверенной информации от простых рядовых пользователей Сети с последующим внесением этих по сути слухов и домыслов в «карту нарушений».

Публикуемые «Голосом» не соответствовали реальности: в одних случаях «пользователи» путали избирательные участки в школах и больницах, находящиеся в разных городах. В других — предоставляли информацию о якобы нарушающих закон мероприятиях на избирательных участках, которые в итоге были опровергнуты представители избирательной комиссии. Но «вишенкой на торте» оказались сообщения о нарушениях, которые по тексту дублировались слово в слово с докладами движения о нарушениях 2012 года. Если учесть, что «Голос» предоставил в Европарламент информацию о 3200 нарушениях, остается лишь догадываться, сколько из них оказались фейками.

Кроме того, в распоряжении портала Лайф оказалось видео переговоров участников движений «Голос», «Сонар» и «Гражданин наблюдатель», которые были намерены «подогнать» так называемую «карту нарушений» под нужды западных спонсоров. На встрече присутствовали около 200 человек, а общее руководство осуществлял все тот же координатор «Голоса» Роман Удот.

Как ранее уже сообщала газета ВЗГЛЯД , в день выборов «Голос» отличился и еще одним вбросом. На карте нарушений «Голоса» появилось видео с «подвозом избирателей на участок». Якобы один из наблюдателей снял, как на участок приехал микроавтобус «Газель» с молодежью. Однако позже выяснилось, что опубликованное «Голосом» видео обрезано. Из оригинала же становится ясно, что молодые люди собрались у «Газели» вовсе не из-за того, что приехали на ней: они просто снимали на свои телефоны свинью, которая оказалась в автомобиле.

Ранее НТВ выпустил первый репортаж, посвященный «Голосу», в котором говорилось: движение ведет провокационную деятельность и спонсируется из-за рубежа. В частности, была обнародована запись разговора, в котором неформальный лидер «Голоса» Лилия Шибанова и глава одного из западных полуофициальных НКО обсуждали, как действовать 18 марта и после оглашения итогов голосования. По информации авторов выпуска, руководители «Голоса» привлекли более 7000 тысяч волонтеров для того, чтобы отслеживать онлайн-трансляции с избирательных участков в день голосования. Им заранее была поставлена задача дискредитировать результаты выборов, независимо от того, как они закончатся.