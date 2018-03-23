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Драматург Алексей Слаповский: Власть в политическом маразме
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Драматург Алексей Слаповский: Власть в политическом маразме 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Известный писатель, член ассоциации «Свободное слово» — о закрытии в России Британского совета по указанию МИД.
Британский совет, работавший в Москве с 1959 года, прекратил свою деятельность в соответствии с предписанием МИД РФ и отменил все запланированные мероприятия и программы. Работа международной организации, кoтopaя прeдcтaвляeт Великобританию в области культуры и образования, в России пала жертвой ответной реакции Москвы на высылку 23 российских дипломатов из-за скандала с отравлением Сергея Скрипаля.
В защиту Британского совета высказались многие правозащитники. Одними из первых сделали совместное заявление Ассоциация «Свободное слово», Санкт-Петербургский ПЕН-клуб и гильдия «Мастера литературного перевода».
— Воспоминание детства: старушка-соседка выходила на балкон и плевалась на соседа с нижнего этажа, безобидного баяниста и выпивоху Ивана Петровича. Почему? «Она считает, — грустно объясняла дочь старушки, — что он против нее колдует, что у нее все болячки из-за него». — «Да с какой стати?» — «Ни с какой. Врачи говорят: маразм», — прокомментировал закрытие Британского совета в России член ассоциации «Свободное слово» драматург Алексей Слаповский. — Я это часто сейчас вспоминаю. По моим наблюдениям, власть наша впала именно в политический маразм и постоянно находит, кто против нее колдует, считая, что от этого все болячки. Я же полагаю, что она и есть главная наша болячка. На всю голову. На всю страну. И это очень печально. При этом кто-то впал маразм от всей души, остальные — из хитрого расчета. И то скверно, и другое плохо. И очень стыдно.
ИД «Собеседник»: последние новости
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