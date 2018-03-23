Драматург Алексей Слаповский: Власть в политическом маразме

Известный писатель, член ассоциации «Свободное слово» — о закрытии в России Британского совета по указанию МИД

Британский совет, работавший в Москве с 1959 года, прекратил свою деятельность в соответствии с предписанием МИД РФ и отменил все запланированные мероприятия и программы. Работа международной организации, кoтopaя прeдcтaвляeт Великобританию в области культуры и образования, в России пала жертвой ответной реакции Москвы на высылку 23 российских дипломатов из-за скандала с отравлением Сергея Скрипаля

В защиту Британского совета высказались многие правозащитники. Одними из первых сделали совместное заявление Ассоциация «Свободное слово», Санкт-Петербургский ПЕН-клуб и гильдия «Мастера литературного перевода».