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Жителей поселения пригласили на творческий фестиваль
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Жителей поселения пригласили на творческий фестиваль 

Администрация поселения Вороновское 27 марта 2018
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Сотрудники Дома культуры «Звездный» поселения Краснопахорское 29 марта организуют фестиваль «Я такой же, как ты». Мероприятие смогут посетить и жители Вороновского.
Для гостей встречи подготовили обширную развлекательную программу. Известно, что на сцене выступят люди с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, волонтер Центра социального обслуживания «Троицкий» организует для посетителей мастер-класс по плетению из лент.
Начнется мероприятие в 11:00. Информацию об этом разместили на официальном сайте поселения Краснопахорское.
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