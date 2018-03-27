Жителей поселения пригласили на творческий фестиваль

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Сотрудники Дома культуры «Звездный» поселения Краснопахорское 29 марта организуют фестиваль «Я такой же, как ты». Мероприятие смогут посетить и жители Вороновского.

Для гостей встречи подготовили обширную развлекательную программу. Известно, что на сцене выступят люди с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, волонтер Центра социального обслуживания «Троицкий» организует для посетителей мастер-класс по плетению из лент.

Начнется мероприятие в 11:00. Информацию об этом разместили на официальном сайте поселения Краснопахорское.