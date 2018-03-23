Афиша СЗАО: мероприятия на 24 и 25 марта

В Северо-Восточном округе столицы в эти выходные 24 и 25 марта пройдет серия развлекательных и познавательных мероприятий. Занятия по душе найдут себе все желающие, независимо от пола и возраста.

В Южном Тушине научат создавать ботанические иллюстрации

Творческий мастер-класс «Ботаническая акварель» состоится 24 марта в 14.00 в выставочном зале «Тушино» на северо-западе столицы. Приглашаются все желающие в возрасте от 14 лет, вне зависимости от уровня художественной подготовки.

Урок рисования проведет художник Ирина Феоктистова. Она расскажет о секретах ботанической иллюстрации и покажет приемы поэтапной работы в разных техниках.

Участникам мастер-класса нужно принести собой простой карандаш, ластик, любой набор акварельных красок, акварельную бумагу толщиной А4 или А5 не менее 200 мг/м2, палитру, кисти — беличью или синтетику под белку N4 и кисть лайнер, несколько бумажных салфеток.

Стоимость участия — 100 рублей, льготный вход — 50 рублей. Запись обязательна по телефону: 8 (499) 493-14-67.

Выставочный зал «Тушино»: бульвар Яна Райниса, 19, к.1, проезд до ст. метро Сходненская.

Фильм о работниках культуры покажут в кинотеатре СЗАО

В честь Дня работника культуры 25 марта кинотеатры сети «Москино» приглашают зрителей на сеансы всеми любимых советских фильмов. К акции присоединится и кинотеатр «Полёт» на северо-западе Москвы

Начало в 10.00.

Адрес: ул. Нелидовская, д. 10, стр.1.

Библиотеки СЗАО приглашают чтецов на конкурс книжной буффонады

Фестиваль книжной буффонады «Послушайте!» 25 марта стартует во всех библиотеках Северо-Западного округа города Москвы.

— В прошлом году мы проводили фестиваль «Книга в маске», и он вызвал огромный интерес жителей, — сказала руководитель пресс-службы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова . — Тогда надо было прочитать отрывок выразительно и на скорость. В этом году решили сделать акцент на актёрское самовыражение. Юмористический фрагмент текста из произведений русских писателей и поэтов надо будет прочитать гротескно, комично, в стиле буффонады.

Каждый желающий сможет позвонить или прийти в ближайшую библиотеку и записаться на конкурс. Отрывок будет выбираться по жребию. По желанию «баттлы» чтецов будут записывать на видео и выкладывать в социальных сетях. Главный приз — электронная книга.

Узнать телефоны и адреса библиотек можно на сайте www.szao-cbs.ru.

День открытых дверей состоится в педколледже Митина

В ГБПОУ «Педагогический колледж № 18 Митино» в субботу, 24 марта, состоится день открытых дверей. — Приглашаем на день открытых дверей будущих абитуриентов и их родителей, — сказали в администрации колледжа.

В рамках мероприятия для гостей организуют экскурсию по учебному заведению. Также будущие абитуриенты смогут познакомиться с преподавателями и узнать о правилах поступления.

День открытых дверей пройдет по адресу: улица Митинская, дом 45, корпус 3. Начало в 11.00.

Напомним, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Педагогический колледж № 18 Митино» был создан приказом № 87 столичного департамента образования от 6 апреля 1994 года.

В Покровском-Стрешневе состоится окружной турнир по шахматам

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф», расположенном в районе Покровское-Стрешнево, пройдут финальные окружные соревнования по шахматам. Турнир проводится среди мужчин и женщин в возрасте 18 лет и старше.

— Окружные соревнования пройдут в рамках спартакиады «Спорт для всех», — пояснили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.

Победители и призеры турнира будут награждены дипломами и медалями.

Интеллектуальные состязания состоятся 25 марта по адресу: улица Габричевского, дом 1. Турнир стартует в 11.00. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (977) 101-87-72.

«Большую игротеку» устроят в Строгине

Центр детского творчества «Строгино» приглашает в субботу, 24 марта, на «Большую игротеку». Сыграть в популярные настольные игры смогут дети в возрасте от пяти лет и взрослые.

— Участников «Большой игротеки» ожидает множество настольных игр. Сотрудники центра подберут для каждого наиболее подходящую игру и объяснят правила, — рассказали в администрации ЦДТ «Строгино». — Кроме того, это прекрасная возможность получить отличное настроение, завести новые знакомства и сыграть в приятной компании!

Игровое мероприятие пройдет в помещении школы № 89 имени Маресьева, которое расположено по адресу: улица Кулакова, дом 12, корпус 2. «Большая игротека» стартует в 14.00. Участие бесплатное.

В выставочном зале «Тушино» пройдет концерт «Музыкальный калейдоскоп»

В выставочном зале «Тушино» в воскресенье, 25 марта, состоится концерт «Музыкальный калейдоскоп». Гости услышат произведения русских и зарубежных композиторов.

— В концерте примут участие Вера Суслина (кларнет), Полина Шульгина (скрипка), Дарья Дорожкина (фортепиано), Федор Вишневский (кларнет), Оксана Окунева (сопрано) и Ольга Гусева (меццо-сопрано), — рассказали в администрации выставочного зала.

Концерт пройдет по адресу бульвар Яна Райниса, д. 19, корп. 1. Начало в 16.00. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (499) 493-14-67.

Напомним, выставочный зал «Тушино» был создан в 1986 году. Основным направлением его работы является экспозиционно-выставочная и культурно-массовая деятельность.