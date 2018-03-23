Ветеранов ханты-мансийского спецназа окончательно выгнали из ЦУМа Волгограда

Волгоградский областной краеведческий музей отстоял в арбитражном суде помещения заброшенного Центрального универмага от общественной организации «Центр поддержки ветеранов подразделений специального назначения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры». 15-летний договор аренды отставными спецназовцами из Западной Сибири с региональным ТУ Росимущества признан незаконным и расторгнут.

Пять помещений на первом, втором и третьем этажах Центрального универмага территориальное управление Росимущества сдало в аренду в мае 2014 года. Почти 4700 квадратных метров торговых площадей в самом центре Волгограда были отданы на 15 лет по весьма интересным условиям.

— В дополнительном соглашении к договору аренды указывалось, что ветеранам помещения отдавались без арендной платы и с формулировкой, что договор начинает действие не с момента подписания, а с момента приведения передаваемых площадей в состояние, пригодное для использования, — сообщили V1.ru в арбитражном суде. — При этом договор заключался якобы для «вовлечения недвижимого имущества в хозяйственный оборот».

С заключенным на невероятно льготных условиях договором не согласился Волгоградский областной краеведческий музей, которому здание ЦУМа досталось в оперативное управление. Музейщики подали в суд иск о признании недействительными и незаконными условий аренды помещений универмага.

Одним из краеугольных камней в арендном договоре стал вопрос сохранения здания, как объекта культурного наследия.

— Один из разделов договора возлагал на арендатора целый ряд особых обязательств, — рассказали V1.ru арбитраже, — это и оформление специального документа — охранного обязательства, и требование установить особый режим использования помещений и содержать памятник и связанное с ним имущество в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Но все эти моменты оставались в силе очень короткое время — всего лишь пять дней. Уже 20 мая 2014 года появилось дополнительное соглашение, в котором раздел об охране памятника истории был исключен.

По акту приема-передачи имущества от 15 мая 2014 года, состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов ЦУМа, как памятника истории и культуры, и его техническое состояние оценивалось как неудовлетворительное. И это обстоятельство, судя по отметке в акте, ветеранам-спецназовцам, как арендаторам, было известно.

— Суд пришел к выводу, что, даже несмотря на передачу ветеранам из Югры арендуемого имущества, у них не возникло обязанностей по договору аренды, — сообщили в суде. — В свою очередь у территориального управления Росимущества не возникло права требовать этого от арендатора. Более того, ни одна из сторон не считала себя обязанной приводить помещения ЦУМа в нужное состояние. Это свидетельствовало об отсутствии у них намерения создать арендные отношения, что противоречит требованиям закона и публичным интересам.

Так как допсоглашение вычеркнуло из договора аренды требования к сохранению объекта культурного наследия, в том числе и охранные обязательства, то суд признал его недействительным и несоответствующим требованиям закона «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

Представители ханты-мансийского спецназа в суде сопротивлялись до последнего. Защищая свое право на 15-летнюю аренду, они предъявили суду, как последний аргумент, постановление СУ СК РФ Волгоградской области об отказе в возбуждении уголовного дела от 6 февраля прошлого года. Проверка показала, что действия ТУ Росимущества по заключению договора аренды помещений ЦУМа и дополнительного соглашения признаны законными.

Но суд отклонил и этот довод, подчеркнув, что следователи искали в действиях сотрудников ТУ Росимущества в Волгоградской области халатность, попадающую под часть 1.1. статьи 293 Уголовного кодекса, а соответствие условий договора гражданскому законодательству не проверялось. Вынесенное волгоградским арбитражем решение прошло все стадии обжалования и вступило в законную силу.