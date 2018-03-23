Зачем россиян переводят на «умные» счётчики

Россияне начинают переходить от традиционных счётчиков к интеллектуальным системам учёта электроэнергии. Новые технологии выгодны как гражданам, которые освобождаются от лишних обязанностей, так и власти, поскольку современные приборы способны обеспечить большую открытость жилищно-коммунального хозяйства. Однако пока что обновление идёт не слишком активно. Чтобы его ускорить в рамках разумного, в Совете Федерации предлагают переложить расходы по смене счётчиков на ресурсоснабжающие компании. Проблема обсуждалась на парламентских слушаниях в палате регионов 23 марта.

Интеллект добавится, тарифы не изменятся

Государственной Думе сейчас рассматривается правительственный законопроект, который призван устранить отсталость всех участников российского энергетического рынка. В частности, документом вводится новая сущность — «интеллектуальный учёт электроэнергии». По мнению законодателей, инициатива соответствует поставленной президентом Владимиром Путиным задаче по переходу к цифровой экономике.

Однако при всех инновационных плюсах документа в рамках парламентских слушаний были обозначены проблемы его дальнейшей реализации. Среди замечаний со стороны гарантирующих поставщиков и сбытовых организаций ключевыми являются ссылки на действующую законодательную норму, согласно которой ответственным за учёт электроэнергии является потребитель.

Виктор Рогоцкий. С другой стороны, законопроект расширяет монопольные функции сетевых организаций, позволяя им самостоятельно организовывать систему учёта электроэнергии в границах своего хозяйства. При этом за бортом остаются интересы граждан, считает советник губернатора Ярославской области

«Законопроект предполагает, что любой прибор учёта, установленный и включённый в интеллектуальную систему учёта, автоматически признается расчётным. При этом грубо игнорируются существующие правила ввода прибора учёта в эксплуатацию с участием всех заинтересованных сторон. В итоге можем получить массу установленных приборов учёта, проверить которые потребителю будет затруднительно, а, соответственно, и оспорить выставленные объёмы при возникновении разногласий», — пояснил он. Логичнее закрепить интеллектуальный сбор, обработку и хранение информации за гарантирующими поставщиками, а ответственность за организацию учёта оставить за потребителем, убеждён чиновник.

Участники дискуссии признали целесообразность переноса обязанности по установке интеллектуальных счётчиков на ресурсоснабжающие организации. Делаться это будет на основе финансово-экономических обоснований, и при этом процесс не должен привести к повышению тарифов.

В итоге можем получить массу установленных приборов учёта, проверить которые потребителю будет затруднительно. Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев отметил сложность вопроса, призвав парламентариев и экспертов до 1 июня предложить свои поправки, «которые уже сегодня меняют некоторые базовые положения законопроекта».

Зачем счётчикам «ум»?

Текущая система организации учёта электроэнергии, по признанию замминистра энергетики Вячеслава Кравченко , выглядит достаточно пёстро. За показаниями счётчиков следят и жильцы многоквартирных домов, и сетевые организации, и гарантирующие поставщики электроэнергии.

В настоящее время в России зарегистрировано 85 миллионов точек учёта электроэнергии, из которых на долю граждан приходится 62 миллиона. При этом состояние учёта электроэнергии в России, несмотря на высокую оснащённость потребителей счётчиками электроэнергии — более 97 процентов, — не позволяет достоверно определять объёмы взаимных обязательств участников рынка электроэнергии. К примеру, в США «умные» приборы охватывают около 50 процентов домохозяйств, В Китае — уже 95 процентов.

Сравнивая традиционные и интеллектуальные системы учёта, Кравченко заострил внимание на преимуществах последних. «Сбор данных у традиционных — ручной, у современных — это автоматизированный. В первом случае если возникнет необходимость перехода на другой тариф, потребитель вынужден менять счётчик. В интеллектуальных системах — это делается автоматически», — пояснил замминистра.

Кроме того, «умные» счётчики дают возможность управлять нагрузками, своевременно информировать через СМС-сообщения потребителя об изменениях в сети, а также формировать график потребления. Внедрение таких систем, убежден чиновник, позволит в три раза снизить потери в электросетях, за которые сегодня расплачиваются потребители.

По словам Кравченко, уже сегодня рынок «умных» приборов изобилует разнообразными вариациями. Производители идут в ногу со временем и предлагают приборы, что называется на злобу дня. В качестве примера была приведена система учёта электроэнергии для майнинга. «С тем, видимо, чтобы он сразу переводил данные в биткоины», — предположил замминистра.

Сбор данных у традиционных — ручной, у современных — это автоматизированный. Подводя итоги слушаний, Дмитрий Мезенцев напомнил, что в поправках к правительственному законопроекту непременно должна быть определена ответственность организаций, которые будут устанавливать «умные» приборы учёта. Также необходимо закрепить стандарты обрабатываемой информации, которые были бы обязательными для всех приборов интеллектуальной системы учёта электроэнергии в России.

А как у них с учётом?

Согласно отчёту генерального директората Европейской комиссии в 2016 году в странах Европейского союза было реализовано 642 новых проекта по внедрению «умных» сетей. До 2020 года в ЕС планируется заменить не менее 80 процентов счётчиков электроэнергии. Это приведёт к экономии девяти процентов первичного потребления электроэнергии.