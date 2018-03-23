Таджикистан не идет на переговоры с РФ по «Уральским авиалиниям»

Он отметил, что это произошло по причине загруженности российских воздушных трасс. Sputnik Таджикистан. "Это касается не только таджикских компаний. Если говорить о реакции таджикских властей на наше предложение провести переговоры по ситуации, связанной с "Уральскими авиалиниями" , то до сих пор официального согласия мы не получили. Хотя в местной прессе были заявления о готовности провести такие переговоры", — сказал Тимур Хикматов По его словам, никаких политических мотивов в действиях России искать не нужно. Россия все еще надеется, что переговоры состоятся и стороны урегулируют возникшие вопросы.